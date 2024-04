La denuncia de una corredora por el acoso callejero a las mujeres: "Son las 11, voy tranquilamente y me tiene que pasar esto"

La influencer y corredora Ángela Cánovas ha denunciado a través de sus redes sociales el episodio que sufrió mientras hacía deporte. Una realidad que muchas mujeres deportistas siguen viviendo cada día: el acoso callejero y verbal.

"Son las 11 de la mañana, estoy corriendo por el río y pasa un chavalín en monopatín", cuenta en un vídeo, en el que aparece muy afectada, aún entre lágrimas. "Se me queda mirando y me hace", dice, imitando el gesto del chico, al que ella respondió con una peineta.

La situación no quedó ahí pese a que ella continuó la marcha. "Cuando paso una curva, estaba el muy hijo de puta ahí. Había escondido el monopatín y me estaba esperando", asegura, lo que le hizo asustarse y llamar a través de una videollamada a su hermano después de que el hombre se quedase mirándola.

"Me he puesto un poco nerviosa. Luego ha estado siguiéndome y otra vez se ha puesto a hacer cosas obscenas. Tío, pero ¿qué puta necesidad? Yo me he cagado. Tengo 30 putos años. Me está temblando la mano. Son las 11 de la mañana, voy tranquilamente y me tiene que pasar esto", concluye la influencer.

Además, junto al vídeo, Cánovas ha publicado un mensaje en el que se pregunta "hasta cuándo". "Sé que no soy la única a la que le ha pasado esto pero, en serio, ¿salir a hacer deporte y tener que vivir esto?", insiste la joven, que recuerda que "desde que empecé a salir con mis amigas a los 16, era un 'no te vengas sola', 'pero que te acompañe alguien', 'avísame cuando llegues', 'no salgas a estas horas".

"Vivimos en alerta constante por unos pocos maleducados", lamenta. "¿Alguien sabe la solución? ¿No salir? ¿No salir sola? Dios, qué rabia. Con lo feliz que estaba yo de hacer mis primeros 20K", concluye.