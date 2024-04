Rafa Nadal ya tiene rival para el Godó y podría verse con Alcaraz en semifinales

Rafa Nadal volverá a competir en el Conde de Godó de Barcelona después de haber estado entrenando este mismo sábado con Rune y tener buenas sensaciones sobre la pista de tierra batida. El manacorí debutará el martes ante Flavio Cobolli, número 63 del mundo.

A Nadal no le ha tocado un cuadro sencillo en el sorteo, ya que en el mismo también se encuentra Carlos Alcaraz, que jugará su primer partido contra el ganador del encuentro que enfrentará a Van Assche y Zhang. No obstante, Nadal y Alcaraz no se encontrarían hasta la ronda de semifinales.

Los españoles no coinciden desde que en noviembre de 2022 se disputara el Masters 1000 de París-Bercy. Eso sí, sin contar el partido de exhibición que disputaron ambos en Las Vegas el pasado 3 de marzo de la mano de Netflix. Y es que las lesiones de los tenistas han impedido que se produzca este encuentro.

Nadal ha estado casi un año parado debido a las molestias en el psoas ilíaco de la pierna izquierda, lo que le ha generado muchos problemas al sacar. Mientras que Alcaraz sufrió un desgarro abdominal que le impidió disputar las ATP Finals de 2022 y luego el Open de Australia 2023.

Asimismo, ambos han sido bajas en el Masters 1000 de Montecarlo y se han fijado como objetivo poder llegar bien al Godó. En este torneo, Alcaraz defiende el título, ya que fue el vencedor de las dos ediciones pasadas, mientras que el manacorí es el más laureado con doce entorchados.