Iker Casillas envía una indirecta a la RFEF y expresa su temor por el Mundial 2030: "Huele muy mal..."

Este viernes, el candidato a la presidencia de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Pedro Rocha, pasaba de ser testigo a imputado en el caso Brody, que investiga el presunto desvío de fondos asociado a contratos durante la gestión al frente de la entidad de Luis Rubiales. Dichos acontecimientos no solo ensucian la imagen de la RFEF, sino que abren una etapa de incertidumbre que puede tener numerosas consecuencias.

Sobre dicha situación se ha querido pronunciar públicamente el exguardameta del Real Madrid, Iker Casillas. El que fuera internacional absoluto con la selección española ha manifestado su preocupación por lo que está sucediendo de una manera muy gráfica en sus redes sociales.

"Huele muy mal… miedo me da que no nos quiten el Mundial 2030... veremos", ha recogido en una publicación de la red social X (antes Twitter). Además, dicho post lo ha acompañado con varios icónicos que no dejan duda alguna de lo que piensa sobre la situación actual de la RFEF.

Lo cierto es que aunque por el momento el Mundial de 2023 se celebrará en España, Marruecos y Portugal, los últimos acontecimientos podrían poner en peligro la celebración del mismo en nuestro país.

Especialmente está en juego cuál va a ser la sede elegida para la final del mismo, ya que la Marruecos se está presentando como favorito, Portugal ya está descartado y España, aunque cumple con todos los requisitos, está teniendo un gran problema de imagen que podría pasarle factura.

El exportero está muy implicado en asuntos tanto de la selección española de fútbol como federativos, sobre todo después de estar a punto de presentarse a la presidencia de la RFEF en 2020, aunque finalmente se retirase.