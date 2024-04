Charles Leclerc, sobre la renovación de Fernando Alonso por Aston Martin: "Se merece estar en la F1, pero también hay..."

La renovación de Fernando Alonso por Aston Martin hasta 2026 ya está dando que hablar y Charles Leclerc ha sido el primer piloto en pronunciarse al respecto.

El monegasco cree que el asturiano merece continuar en la Fórmula 1 y ve como una buena noticia su renovación por la escudería por dos temporadas más: "Fernando es uno de los pilotos con más talento de la parrilla, se merece su lugar en la Fórmula 1".

No obstante, el piloto de Ferrari también ha indicado al portal web italiano Formula Passion que los jóvenes también merecen su lugar: "También hay muchos jóvenes que merecen su lugar, pero no es fácil encontrar ese equilibrio. Lo más probable es que yo no esté aquí hasta los 43 años por mucho que quisiera. Quiero probar otras categorías, incluidas definitivamente las 24 Horas de Le Mans".

El acuerdo entre Fernando Alonso y Aston Martin pone fin a un sinfín de rumores que situaban al asturiano en Red Bull o en Mercedes para la temporada que viene. No obstante, el asturiano al final se ha decantado por la escudería de Lawrence Stroll a pesar de que el rendimiento de esta en las cuatro carreras que se llevan disputadas en el Mundial de Fórmula 1 no ha sido el esperado.

Lo que está claro es que queda Alonso para rato y es que, tal y como transmitió él mismo: "Sentí que amaba mucho pilotar y no podía parar, respiro F1, vivo F1, entreno para ello y como para estar en forma... no ha llegado el momento que deba cambiar mi estilo de vida, está bien y me gusta, no me gustaría sentarme en casa a ver carreras, siento que debo estar dentro y pilotando".

Además, el español sabe que con los cambios de reglamento todo puede pasar y no quería irse con el mal sabor de boca de no haberlo intentado. Así, tras un año 2025 de transición, el ovetense espera la llegada de las nuevas reglas de 2026 para dar el golpe sobre la mesa.