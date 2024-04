Bono, sobre su salida del Sevilla FC por problemas de salud mental: "No estaba bien, no era yo"

Yassine Bono, exjugador del Sevilla FC y actual campeón de la Supercopa de Arabia Saudí con el Al Hilal, ha sido protagonista en las últimas horas tras recordar sus pasos en el club hispalense y, sobre todo, después de explicar el motivo de su salida por un problema de salud mental.

Bono reconoció que el último año fue "duro" debido a un "problema familiar". "No estaba bien, no era yo. Llegué al último año con problemas familiares. Tuve que sacar fuerza y toda mi experiencia, pero no podía porque anímicamente no podía seguir aquí. Necesitaba un cambio para mi salud mental".

El portero marroquí, que cerró su salida del Sevilla FC a razón de 20 millones de euros de traspaso, aseguró que "tenía muy poca vida" durante sus últimos meses en la capital andaluza: "No se puede estar en un lugar sabiendo que no se puede estar. Tenía muy poca vida. Entrenar, sacar al perro, dormir siesta y pensar en el entrenamiento del día siguiente".

Tras unos meses de calvario, a Bono le llegó la oportunidad de poder salir del club sevillista: "Cuando vi que no tenía energía para seguir dándole todo al club, se me presentó la oportunidad de salir. Si me hubiese quedado mi rendimiento no hubiera sido igual".

"Eso es amor por el club, es más honesto no estar cuando no puedes dar lo que se necesita. Lo que me dieron fue algo increíble, eso me lo voy a guardar siempre. Los quiero mucho y aquí tienen y tendrán un hermano que ama al Sevilla. Mientras estemos aquí, nunca dejaremos que el club se hunda de una forma u otra", finalizó Bono.