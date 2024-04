El dardo de Carlos Herrera a Tebas: "Quiere la regeneración del fútbol, pero luego apoya a Pedro Rocha"

Carlos Herrera, periodista de la cadena COPE y precandidato a la presidencia de la Real Federación Española de Fútbol, ha sido protagonista en las últimas horas tras pasar por los micrófonos de El Partidazo para hablar sobre cómo ha sido el proceso previo a las elecciones que van a finalizar con Pedro Rocha como presidente de la RFEF.

Herrera, durante la entrevista, aseguró que "nunca" ha hablado con Pedro Rocha y que está muy "feliz" por "romper el dictamen de LaLiga, Tebas y Rocha": "He contado con el apoyo de seis equipos y estoy muy contento porque las expectativas eran cero. Si me hubiesen votado todos los que me dijeron que iban a elegirme... tendría más de 21. Primero era el romper el dictamen de la Liga, de Tebas y de Rocha. Es una forma de dejar la tarjeta de visita. Estoy feliz, contento y agradecido a los que me han ayudado: Villarreal, Betis, Getafe, Betis y Ponferradina porque han sido valientes".

Asimismo, el periodista de COPE criticó duramente a Javier Tebas, presidente de LaLiga. "Con Tebas estuve un cuarto de hora. Me dijo los equipos que no iban a estar: Madrid, Barça y Atleti. Tebas quiere la regeneración del fútbol, pero luego apoya a Rocha", añadió.

Carlos, además, recalcó el momento en el que decidió presentarse a las elecciones de la RFEF: "Hace meses. Siempre he acariciado la idea de dedicar más tiempo tal fútbol, y con la dimisión de Rubiales pensé en probar. Noté que había acercamiento con los medios, de algunos clubes, profesionales y al ver que había agua me tiré a la piscina".

Otro de los temas principales en la entrevista fue la citación de Pedro Rocha para declarar como testigo en el juicio por el 'caso Brody'. "Presunción de inocencia, pero era la mano derecha del presidente que está siendo investigado por delitos que llegan a la organización criminal. Que sea la mano derecha la que quiere regenerar el fútbol... Es una situación gravísima", añadió Herrera.

Por último, y en caso de ser presidente de la RFEF, aseguró el futuro de Luis de la Fuente y Montse Tomé al frente de los respectivos banquillos de las selecciones absolutas de fútbol: "Sí, tienen toda mi confianza. Las chicas están ganado todo lo que juegan. Es el inicio de una aventura apasionante en el mundo del fútbol. Con la selección ya vimos que pasó cuando se echó a Lopetegui. No hay que tocar nada y crear inestabilidad.

¿Quién será presidente de la RFEF?

Pedro Rocha, tras reunir los avales (107) necesarios para liderar la institución del fútbol español, será elegido presidente el próximo 22 de abril. No obstante, solo tendrá un mandato de tan solo seis meses, como mínimo hasta que transcurra la Eurocopa y los Juegos Olímpicos de este próximo verano. Tras superar los comicios definitivos, el que salga elegido presidente mantendrá su puesto durante los próximos cuatro años de mandato.