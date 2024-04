Jon Rahm desvela el sufrimiento en la final de Copa con 'su' Athletic desde Miami: "Tenía fisio y lo vi en silencio... fue muy emotivo"

Miles de aficionados del Athletic vibraron con su equipo en la final de la Copa del Rey, un duelo de pura tensión ante el Mallorca resuelto por los vascos en los penaltis que también sufrió, y mucho, el golfista Jon Rahm desde Miami, tal y como confesó este miércoles.

El ilustre seguidor del club rojiblanco se encontraba inmerso en la disputa de la segunda ronda del torneo LIV de Miami en el momento de la final, pero ello no le impidió ver el momento decisivo de la final disputada en La Cartuja (Sevilla), según contó a los medios desplazados hasta Augusta.

"Terminé de rascar un -2 en Miami de la leche y en cuanto me subí al buggy ya tenía la pantalla medio escondida. Estuve viendo justo el comienzo de la prórroga. Había por allí otro fan del Athletic y le dije que no me dijera nada, ni bueno ni malo, porque me iba a poner de los nervios… y justamente me dijo: '¡Están en la prórroga!'... luego tenía fisio y estuve viendo los penaltis allí…", aseguró aún emocionado.

"Pude disfrutar en silencio porque no quería molestar a nadie, pero fue muy emotivo...", rememoró un Jon Rahm enfocado ahora en revalidar la chaqueta verde que se vistió hace un año en el Masters de Augusta.