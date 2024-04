El peor momento de Jude Bellingham: sequía goleadora y dudas ante el Manchester City

El Real Madrid y el Manchester City disputaron este martes un partido digno de unos cuartos de final de la Champions. Un encuentro que deja un sabor agridulce a los blancos por no haber podido aprovechar la ocasión de ganar un encuentro que terminó 3-3. Un partido en el que los de Ancelotti echaron de menos a Bellingham que no firmó un buen partido y que ya lleva varios 'desaparecido'.

El inglés empezó la temporada de una manera espectacular y siendo el jugador en marcar más goles de su equipo. El Real Madrid apostó por ficharle este verano por 103 millones de euros al Borussia Dortmund y no se equivocó.

No obstante, el centrocampista no ha empezado con su mejor pie 2024, ya que desde que comenzara el año, apenas ha marcado unos pocos goles y parece no encontrarse dentro del terreno de juego. En este sentido, Bellingham ha anotado 20 goles con el Real Madrid esta temporada y tan solo tres en lo que lleva de año. Asimismo, a pesar de su calidad, no está marcando la diferencia ni está generando gran peligro con su juego.

En el partido contra el City, se repitió este mismo patrón y se pudo ver al centrocampista desconectado en varias ocasiones. Lo intentó y buscó la portería, pero al final, no la encontró. Este problema se puede deber en parte a que el jugador parece más centrado en ayudar a defender y a estar en todos los lados que a estar más concentrado en la ofensiva del equipo. Todo ello haciendo que recorra varios kilómetros durante los partidos y termine exhausto.

Los blancos necesitan recuperar a una de las estrellas del equipo y Ancelotti también. La temporada se encuentra en su momento más decisivo y el Real Madrid se juega asegurarse LaLiga y firmar un gran papel en la Champions, intentando llegar a la final.

Para ello y después de haber recuperado a varios jugadores que han estado lesionados, necesita que sus jugadores lleguen al máximo nivel competitivo, entre los que se encuentra Jude Bellingham.