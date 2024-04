Rodri se une a las críticas de Pep Guardiola al Santiago Bernabéu: "El césped se levantaba y escupía el balón"

El loco duelo entre Real Madrid y Manchester City se jugó con el techo retráctil del Santiago Bernabéu cerrado. Desde el conjunto blanco se optó, como en las grandes citas, por añadir este gran detalle para crear un ambiente más hostil, algo que no gustó nada en el equipo británico.

Después de ironizar en la previa del encuentro de ida, Pep Guardiola lanzó un dardo a Florentino Pérez tras el 3-3 en el feudo blanco: "A mi me gusta ver el cielo. El estadio va a quedar impresionante, es una estadio de fútbol, pero ahora solo tienen que cuidar la hierba. Solo tienen que mejorar esto. Florentino solo se tiene que preocupar, en el próximo paso, de hacer un buen campo, como el Madrid siempre había tenido".

A esas críticas por el estado del terreno de juego se ha unido uno de los hombres de confianza del técnico catalán. El español Rodri Hernández se sumó a las quejas en la zona mixta al término del encuentro.

"Es cierto, el césped no estaba bien, sobre todo para nuestra forma de jugar. No ponemos excusas, pero no estaba bien", afirmó en un primer momento el centrocampista del Manchester City.

Al contestarle que desde la grada no se veían esas imperfecciones, el futbolista explicó: "A mí me ha pasado a veces que parece que el césped está bien, pero luego lo ves a pie de campo. El césped se levantaba y escupía el balón. El Bernabéu siempre ha estado como un tapete, siempre en las mejores condiciones, así que en este sentido no tenemos queja".