Xavi habla sobre Luis Enrique en la víspera de los cuartos de Champions: "Ya lo conocéis..."

El Barça de Xavi Hernández se enfrentará al PSG de Luis Enrique en los cuartos de final de la Champions League. La eliminatoria, con sabor culé, fue calentada por las declaraciones del entrenador del conjunto parisino, que aseguró ser "el máximo representante del estilo Barça". "Mirad los datos de posesión, de títulos, de presión alta. Sin ninguna duda, [el máximo representante soy] yo", aseguró el asturiano.

Xavi, en la víspera del encuentro de ida, ha respondido a las declaraciones del entrenador con el que se verá las caras en su mayor reto como entrenador hasta la fecha. "Lo he visto. Es Luis Enrique. Ya lo conocéis. Tengo muy buena relación personal. Todo el respeto. Es uno de los mejores entrenadores del mundo y tiene un equipo hecho para ganar la Champions. Los dos buscamos lo mismo. Podemos presumir que Luis Enrique, Pep, Arteta y nosotros somos ADN Barça. Cuatro entrenadores con ADN Barça en cuartos de Champions. Los dos buscamos lo mismo, este ADN Barça que nos identifica y nos enorgullece".

El entrenador del FC Barcelona ha recordado su último año como jugador del conjunto catalán, en el que sirvió a las órdenes de Luis Enrique: "Fue un año difícil al principio y acabó de película. Sabía que sería mi último año. Triplete y levanté la Champions como capitán. Muy buena relación de capitán a entrenador, creo que le ayudé muchísimo. Con orgullo lo recuerdo".

Esta eliminatoria se presenta como la más importante y difícil para el Barça en la etapa de Xavi en el banquillo: "Lo afronto con una motivación, responsabilidad, es un reto tremendo.. pero no lo enfoco hacia mi persona. Yo miro para el club, para los futbolista. Me ilusiona que el Barça esté en semifinales, no Xavi, porque esto va del colectivo". "Es un reto, una responsabilidad y he visto al barcelonismo con mucha ilusión. Hay muchas ganas de ver al equipo mañana. Llevamos en el mejor momento de la temporada, los futbolistas motivados..."

Xavi ha descartado colgarse el cartel de favoritos: "Lo pienso de verdad, no es una estrategia. Nos han quitado a Dembélé, han gastado más que nosotros, los conozco bien, son de Qatar y es su objetivo. Nosotros estamos en construcción. Pienso realmente que ellos son los favoritos".

En cuanto a la gran amenaza parisina, Kylian Mbappé, el técnico catalán ha descartado utilizar marcaje individual contra él: "Nunca me ha gustado, ni como futbolista ni como entrenador. No lo he usado nunca. Otra cosa es estar más atento, crear superioridades..."