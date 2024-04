Bilbao se prepara para la gran fiesta del Athletic: mayor servicio de metro, suspensión de clases y gran dispositivo de seguridad

Tras 40 años, que se dice pronto, Bilbao se prepara para la gran celebración del título de la Copa del Rey conquistada por el Athletic en Sevilla ante el Mallorca este sábado. El jueves, las calles de Bizkaia estarán llenas de gente, en concreto, más de un millón de personas homenajearán a los campeones al paso de la Gabarra. Y, para todo esto, la ciudad está tomando todas las medidas posibles para que no haya ningún incidente y para que todo vaya bien.

Con motivo de la celebración del título, el metro de Bilbao ofrecerá servicio durante toda la noche del jueves 11 de abril, tal y como lo han anunciado en un comunicado.

Además, por la tarde los metros pasarán cada tres minutos por el tronco común del suburbano. En el escrito, la organización del metro también recomienda que los usuarios viajen con antelación, lleven la Barik (tarjeta de transporte recargada) y respeten todas las indicaciones del personal.

Esta no es la única medida que se va a llevar a cabo por parte de la ciudad. Algunos colegios de Bizkaia están enviando circulares a los padres en las que señalan que las clases de los colegios terminarán antes de lo previsto. Esta medida, tal y como han indicado, se ha adoptado "con el fin de evitar las congestiones de tráfico previstas y para garantizar el acceso seguro del alumno a sus domicilios". No obstante, supone un inconveniente para aquellos padres y madres que tienen que trabajar y que no pueden adelantar su salida del trabajo.

Dispositivo de seguridad

La ciudad también contará con un amplio dispositivo de seguridad durante todo el día. En este sentido, la Administración General del Estado aportará 15 embarcaciones, 100 efectivos de la Guardia Civil, un helicóptero y un dron submarino al dispositivo de seguridad organizado por la bajada de la Gabarra en los actos de celebración de la Copa del Rey del Athletic.

Asimismo, la Guardia Civil se desplegará por toda la Ría de Bilbao y se ha determinado por parte de Capitanía Marítima los requerimientos de los patrones de las embarcaciones que participen en el evento.

La legendaria gabarra del Athletic ya está sobre la ría del Nervión para convertirse en el eje de las celebraciones por el título de Copa. A la embarcación podrán subirse 60 personas y además, según ha anunciado el club, se ha cubierto el cupo de los 160 barcos que podrán acompañar a la gabarra en su travesía, previa inscripción que oscilaba entre los 250 y los 3.000 euros.