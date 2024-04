Pep Guardiola se pone la piel de cordero: "Al Madrid es casi imposible ganarle dos veces seguidas"

Pep Guardiola afronta este martes una nueva visita al Bernabéu en la ida de los cuartos de final de la Champions, un duelo calificado por el catalán como un "clásico" de la máxima competición europea en el que los dos favoritos a hacerse con la 'orejona' se juegan mucho más que el pase a la semifinal. El duelo es clave y el técnico catalán, a pesar de la victoria del año pasado, quiso descargar de presión a su equipo al descartar su papel de favoritos.

"Al Madrid es casi imposible ganarle dos veces seguidas", dijo al ser preguntado por la victoria del pasado curso, con goleada incluida, que sirvió a los citizens para frenar los pies a los de Ancelotti. "El nivel emotivo era muy alto. Por estar en la final y por lo que había pasado la temporada anterior. Pero mañana será todo distinto", aseveró.

"La temporada pasada ganamos, la anterior perdimos. Ya está. Es un 'clásico' con la ventaja de que la vuelta es en casa y allí nos sentimos muy fuertes. Aquí los partidos son muy largos, por diferentes motivos", incidió al hablar del histórico de enfrentamientos entre ambos clubes.

Eso sí, a Guardiola le recordaron las palabras de Ancelotti sobre la derrota del año pasado al asegurar el italiano que su equipo había jugado "sin personalidad", algo con lo que el catalán no se mostró ni mucho menos de acuerdo con esa afirmación. "No voy a entrar en ese debate. Creo que fuimos mejores e hicimos muchas cosas bien. En estos equipos parece que cuando se pierde es porque uno juega muy mal. No es así", dijo para ensalzar las virtudes de sus hombres.

Quizás fue de las pocas veces en la que se atrevió a imponer su valía y la de su equipo durante una rueda de prensa centrada en mantener el perfil bajo. "Conquistar la Champions fue como un alivio, dejar de oír eso de "sí, pero no ganas la Champions". Nosotros somos unos recién llegados a la élite, llegar a cuartos está muy bien para nosotros", aseveró el vigente campeón y gran favorito a revalidar el trofeo de campeón.