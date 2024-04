WWE anuncia el regreso del formato King of the Ring en Arabia Saudí

La WWE vive momentos dulces. El gran éxito de WrestleMania XL ha lanzado una nueva era en la lucha libre estadounidense, y la victoria de Cody Rhodes sobre Roman Reigns fue sido el colofón de un evento de importancia suprema para la compañía.

Los cambios establecidos por el principal ejecutivo de la compañía, Paul Lavesque, el yerno de un Vince McMahon que fue apartado de la empresa por presuntos abusos físicos y sexuales, no se limitan a una convivencia sana, según los propios luchadores, en el vestuario, sino a una serie de cambios creativos, que se han hecho presentes con el final de la ya legendaria historia de 'The Bloodline' y el regreso del formato King of the Ring, un torneo que se celebrará el 27 de mayo en Arabia Saudí.

Los torneos tienen un legado especial en la lucha libre. Una sola noche, repleta de combates, da la oportunidad de contar historias únicas, o mostrar el potencial de luchadores nuevos ante diversos oponentes. King of the Ring, tradicionalmente empleado para impulsar a luchadores menos conocidos al cartel principal, ha servido para lanzar las carreras de míticas estrellas rutilantes como Bret Hart, Stone Cold, Triple H, Kurt Angle, Edge o Brock Lesnar.

No se conocen todos los detalles del evento, aunque los participantes del torneo masculino, y del femenino (Queen of the Ring), serán anunciados en las próximas ediciones de los shows televisivos semanales, Raw y SmackDown.

La última edición del torneo King of the Ring se disputó en 2021, finalizando con la coronación de Xavier Woods, miembro de la facción 'The New Day', en el evento Crown Jewel, en Arabia Saudí. En 2024, el país asiático volverá a ser el escenario de un torneo de estas condiciones, aunque esta vez, como un evento propio, tal y como era costumbre durante las décadas de 1990 y los primeros años del siglo XXI.