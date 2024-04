Wrestlemania XL: el renacer de la WWE y de la industria de la lucha libre

Muchos son los que no entienden a los fanáticos de la lucha libre. Seguir un "deporte falso" les puede parecer incomprensible, insondable, o incluso infantil. No es el momento de discutir estos argumentos o percepciones, sino de gozar profundamente del mejor producto que la WWE ha producido, por lo menos, desde la conocida como 'Attitude Era', con aquellas locas batallas entre Stone Cold, The Rock o Triple H que rompían los medidores de audiencias.

Desde aquellos tiempos, alrededor del cambio de siglo, la lucha libre sufrió una lenta pero ininterrumpida caída. La competencia desapareció, y la WWE finalmente logró el monopolio que su presidente, Vince McMahon, siempre había deseado, aunque esto fue más bien una maldición.

Sin apenas competencia, la lucha libre cayó de su lugar correspondiente en el imaginario colectivo, relegada a ser un producto de nicho que no atraía a nuevos aficionados, y los que aún consumían el producto eran incluso ridiculizados por ello. Dos hombres son los responsables de acabar con esta situación: Paul Lavesque y Cody Rhodes.

Lavesque, conocido mundialmente por su nombre de luchador, Triple H, tomó las riendas de la mayor compañía de lucha libre del mundo cuando Vince McMahon, su suegro, fue acusado de abuso sexual y emocional y trata sexual. Con el reporte del periodista especializado, Dave Meltzer, sobre la compra de las últimas acciones en poder del magnate por parte de TKO, la empresa madre de la WWE y UFC, Lavesque logra, de manera definitiva e indiscutible, el control creativo de la 'Empresa de la Cañada'.

Este es el contexto en el que ha sucedido la cuadragésima edición de WrestleMania, el mayor evento de wrestling en el mundo. Los regresos recientes de The Rock o CM Punk pusieron énfasis en un evento que concluyó las rivalidades entre grandes estrellas como Rhea Ripley y Becky Lynch o Seth Rollins y Drew McIntyre, y, reinando sobre todo, el evento principal: Roman Reigns contra Cody Rhodes.

La historia de Cody Rhodes

El último combate de esta cuadragésima edición fue una revancha del año pasado, en un WrestleMania 39 que acabó con Rhodes derrotado por Reigns. El domingo 7 de abril de 2024, 'La Pesadilla Americana' finalizó una historia que llevaba forjándose más de una década. Cody había entrado en la WWE de la mano de su padre Dusty Rhodes, 'El Sueño Americano', un mítico luchador en los años 80, aunque posteriormente se marchó al circuito independiente en busca de oportunidades que no llegaban en las grandes ligas.

Rhodes fundó una empresa que ha rivalizado con la WWE en los últimos años: All Elite Wrestling (AEW), aunque en 2022, abandonó su propia creación para volver a la compañía más importante del mundo con un único objetivo: lograr el campeonato mundial que nadie en su familia había podido ganar.

Tras un combate legendario, con apariciones estelares de John Cena o Undertaker, 'El Enterrador', Rhodes finalmente venció a Roman Reigns para convertirse en el Campeón Universal de WWE, lo que muchas personalidades de la lucha libre entienden como el inicio de una nueva era dorada para el wrestling, un arte a veces incomprendido, pero sin duda inigualable.