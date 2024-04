Javier Aguirre: "Mi familia va con el Athletic, tengo 16 apellidos vascos"

El entrenador del Mallorca, Javier Aguirre, ha dado una rueda de prensa previa a la final de Copa del Rey en el estadio de La Cartuja en la que se ha mostrado muy tranquilo e ilusionado por el partido de este sábado. Asimismo, en la misma ha asegurado que, a pesar de ser el entrenador del Mallorca, sus familiares apoyarán al Athletic de Bilbao.

"Hay que jugar y jugar bien. No tener errores. El Athletic es el equipo que más balones roba en tu campo y más goles te marcan. Te roban y te hacen goles de todos los lados. Hay que hacer un partido casi perfecto. Con deseo y ganas no te alcanza, no es suficiente", ha comenzado diciendo el mexicano.

Asimismo, el entrenador ha confesado que, aunque lo ha intentado, su familia es vasca y por ello apoyarán al Athetic: "En mi casa los he hecho dudar, pero van con el Athletic. Se juntaron los de mi padre y mi madre y me sacaron 16 apellidos vascos. Recuerdo que en mi casa en México todo era del Athletic. Mis hermanos se quedaron siete años en Guernika y volvieron aún más del Athletic".

A Aguirre le parece que los jugadores del equipo de Ernesto Valverde "son letales" y muy veloces: "Te equivocas en una salida y te vacunan. Equipo joven, bien trabajado y con carácter. Tienen mucha calidad".

El entrenador también ha confesado que no sabe lo que les dirá a sus jugadores antes de que salgan al terreno de juego, pero es que él "no hace guiones": "A veces sale y a veces no sale. Sé que les voy a dar herramientas. La charla del partido ya lo hicimos, pero lo otro va a ser natural, no puedes actuar ni fingir porque ellos mismos, los futbolistas, lo sienten".

"Muy difícil es el once de mañana. No es sencilla esta labor. No es un tópico. Siempre prefiero que sobre y no que falte. Prefiero tener esas dudas", ha afirmado el entrenador sobre la posible alineación de mañana.