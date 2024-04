Rubiales explica su relación con Koldo García: se han visto "tres o cuatro veces" y hablaron sobre el ascenso del Zamora

Luis Rubiales explicó, en su entrevista con Ana Pastor en El Objetivo, cuál era su relación con Koldo García, el asesor del exministro José Luis Ábalos y protagonista del denominado 'caso Koldo'.

"A Koldo García le conozco muy poquito, he hablado con él tres o cuatro veces", aseguró el expresidente de la Real Federación Española de Fútbol, que incidió en que son muchos los políticos que les piden entradas para partidos y que el exasesor de Ábalos había sido uno de ellos.

Rubiales también "Era amigo de Víctor de Aldama, presidente del Zamora, y me preguntaron que por qué no subía el Zamora en vez de otro equipo. No he esquivado nunca una explicación".

Se refería el que fuera presidente de la RFEF a la disputa que hubo en el año 2019 por la plaza en Segunda B que dejó vacante el Reus -que sufrió un descenso administrativo- y que finalmente fue asignada al Andorra, propiedad de Gerard Piqué. El Zamora era uno de los candidatos a quedarse con dicha plaza al ser el que mejor clasificación había logrado la anterior campaña.

Fue entonces, según admitió el propio Rubiales, cuando Koldo García se puso en contacto con el entonces presidente de la RFEF para preguntar por el Zamora, aunque sin éxito, pues la plaza fue para el Andorra al pertenecer a la misma federación -la catalana- que el Reus.