El tenso encontronazo entre Luis Rubiales y Ana Pastor por el beso a Jenni Hermoso: "Yo no manipulo"

Este miércoles, Luis Rubiales se sienta con Ana Pastor desde República Dominicana en una entrevista en exclusiva en El Objetivo grabada antes de su vuelta a España para hablar de todas las polémicas que rodean al expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), entre ellas el beso no consentido a Jenni Hermoso tras la final del Mundial.

Durante uno de los avances que ha difundido el programa Al Rojo Vivo, se puede ver un tenso encontronazo entre el expresidente de la RFEF y la periodista Ana Pastor cuando esta le pregunta por ese polémico episodio.

"Su problema ahora es con la justicia. ¿También piensa en este tema que el juez que lo lleva es idiota, estúpido o que no sabe ver lo que usted estaba haciendo?", le dice Ana Pastor.

"Eso es una manipulación. Lo que estás haciendo ahora mismo es una manipulación porque 'tontos, pringados, tal' puede que fuera una reacción nada más suceder, pero...", contesta alterado Rubiales.

"Yo no manipulo. Lo que le digo es que hay un juez investigándolo", le matiza ella, ante las advertencias del expresidente para que no le corte. "Le estoy diciendo que en ese momento usted no lo veía pero un juez sí", añade la periodista.

"Voy a ser muy claro con este tema. No puedo llegar a entender que alguien piense que eso es una agresión sexual. Es que no hay más que verlo", afirma tajante Luis Rubiales, mientras que Ana Pastor deja claro que "todo el mundo lo vio".

"Yo he ido por la calle y lo que me expresa la mayoría de la gente es que no hay nada", insiste. "Yo solo hablé durante 10 o 15 segundos con la señora Hermoso en el avión. Si eso es una coacción cualquier conversación entre personas es una coacción", añade.

"Parece que la justicia no lo considera igual. Después de todo lo que ha pasado, de que usted esté inmerso en un proceso judicial, ¿su defensa es atacar a Jenni Hermoso?", le pregunta Ana Pastor.

"Yo no estoy atacando. Su manera de calificar mis palabras es manipuladora. El que no ha tenido vida en paz, tranquilidad y se ha quedado sin trabajo en la calle he sido yo", sentencia en este avance.