"No sé cómo no nos matamos": la aterradora historia de Antonio Lobato en un Gran Premio de Japón

Este fin de semana se disputa el Gran Premio de Japón, uno de los más interesantes del calendario debido al complejo circuito de Suzuka y la gran cantidad de historias, tanto trágicas como épicas, que el país asiático ha esparcido por la Fórmula 1.

Una de las características más distintivas del GP de Japón es su clima único. Terremotos, tifones y lluvias torrenciales han sido protagonistas de la carrera nipona durante su historia, más aún dada su histórica condición de ser una de las últimas pruebas del calendario, disputada normalmente en octubre.

Antonio Lobato, narrador de la Fórmula 1 en DAZN España, ha compartido en 'Cope' algunas de sus historias de este gran premio, que en 2024 se ha adelantado para ser una de las primeras carreras, para así evitar los esperpentos organizativos ya habituales de las carreras con lluvia.

"Tuve dos tifones y un terremoto, pero el terremoto era de siete coma algo en la escala de Richter, y eso a los japoneses les hace cosquillas, no se enteran. Yo pasé miedo, porque cuando veía las perchas de mi armario que se golpeaban las unas contra las otras y el cabecero de mi cama golpeaba contra la pared dije "Dios"", relató Lobato en referencia al terremoto, con el que lo pasó "muy mal", aunque reconoce que un tifón "fue bastante más peligroso".

El periodista se cruzó con el tifón tropical "en un viaje de Suzuka a Nagoya, a intentar coger un avión, con un tifón a las cuatro de la mañana que yo no sé cómo no nos matamos, porque entre el viento huracanado, la lluvia torrencial, el coche, que se movía para todos los lados, todo el mundo diciendo que no se saliera de casa... Y nosotros yendo al aeropuerto".

El Gran Premio de Japón se disputará este domingo 7 de abril, arrancando la carrera a las 07:00 (hora peninsular española).