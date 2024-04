El doloroso recuerdo de Lewis Hamilton del Mundial 2021: "Me lo robaron, claro que sí"

La carrera de un deportista siempre queda marcada por momentos, victorias y derrotas... como la de Lewis Hamilton, brillante hasta 2021, cuando aparece la mancha que aún recuerda con dolor. Se trata del Mundial de 2021, ese que le arrebató Max Verstappen en la última vuelta del último fin de semana, ese que recuerda todavía como un mundial "robado".

Así lo describe el propio piloto británico al ser preguntado por ello en una entrevista recientemente publicada por la revista GQ. "¿Te lo robaron?", le preguntan, a lo que responde: "¿Que si me lo robaron? Claro que sí. Ya conoces la historia", dice antes de completar su respuesta con una bonita reflexión.

"[A pesar de eso] creo que fue un momento realmente bonito, porque mi padre estaba conmigo, y eso es lo que me llevo. Nuestra vida ha sido una montaña rusa, y hemos estado juntos en las buenas y en las malas. Y el día más doloroso, él estaba ahí. Me enseñó a levantarme siempre, a llevar la cabeza alta", aseveró.

"Fue un momento definitorio de mi vida. De verdad lo pienso. Lo sentí así. No sabía cómo iban a percibirlo los demás. No lo había visualizado. Pero era definitivamente consciente de ello: en esos 50 metros me caigo al suelo y me doy por vencido… o me levanto", añade para completar la descripción de un sentimiento aún incrustado en su corazón.

Sigue doliendo

"Si veo algún vídeo, sigue doliendo", desvela al ser repreguntado en la entrevista. "Pero estoy en paz con ello", zanja, tranquilo con su conciencia.