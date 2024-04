Cheikh Sarr, tras los insultos racistas recibidos: pide "perdón al mundo del fútbol" pero afirma ser la víctima

Cheikh Sarr, portero del Rayo Majadahonda, ha dado una rueda de prensa este mismo martes por los insultos racistas que recibió este fin de semana sobre el terreno de juego y que provocaron que se encarase con uno de los aficionados. En la misma, el guardameta ha pedido "perdón al mundo del fútbol", pero no a la persona que le gritó dichos insultos.

"Pedir disculpas al mundo del fútbol por cómo he actuado y, si me vuelve a pasar, no voy a reaccionar tal cual y voy a saber cómo comportarme", declaró el portero.

No obstante, remarcó no estar de acuerdo con lo sucedido al ser la víctima de los hechos: "Esto me jode muchísimo y lo hago porque hay que ser respetuoso y es lo más correcto. Aunque seas la víctima, hay que pedir perdón al mundo del fútbol. No lo hago por este chico (quien le insultó), sino por la imagen del fútbol".

Cabe recordar que el pasado sábado, Sarr fue expulsado por encararse con aficionados del Sestao situados detrás de su portería que proferían insultos racistas contra él. Su equipo, el Rayo Majadahonda, decidió por este motivo abandonar el terreno de juego en el minuto 84 y fue suspendido el partido disputado en Las Llanas.

El portero también ha hablado sobre la reacción que tuvo con el árbitro, el cual no pudo ver lo que había sucedido, ya que se encontraba en el centro del campo: "Mi acto sobre el árbitro no era agresivo. Fui a hablarlo y manifestarlo porque él no estaba ahí y me sacó una tarjeta roja. Quería ir con todo el respeto del mundo. Repito, creo que debería preguntar primero a la víctima".

El jugador del Rayo Majadahonda también ha querido agradecer el apoyo que ha recibido por parte del delantero del Real Madrid, Vinicius: "Agradezco su defensa. Hay muchos jugadores cómo él que están peleando contra el racismo y agradezco lo que ha hecho".

Por último, ha señalado que no estaría de acuerdo en el caso de que reciba una sanción por lo que hizo: "Si me va a caer una sanción, me sorprenderá mucho. El club sabe lo que tiene que hacer, yo soy solo un jugador".