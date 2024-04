La mala relación entre Santi Cañizares y Paco Buyo: "Los dos éramos egoístas y queríamos jugar"

Santiago Cañizares ha contado la mala relación que tenía con Paco Buyo cuando ambos eran porteros del Real Madrid en el programa de Despierta San Francisco de Radio Marca, además de alguna anécdota con el entrenador italiano Fabio Capello.

"Con Paco Buyo no tuve una relación extraordinaria. Pasan los años y ahora le veo y le saludo, le doy un abrazo. Peleábamos por un puesto y los dos éramos egoístas, queríamos jugar los dos. Las cosas de los porteros, nos comemos mucho la cabeza porque es muy duro estar todo el año en el banquillo", afirmó el madrileño.

Cañizares debutó como jugador profesional en el Real Madrid en Segunda División durante la temporada 1989-90 y regresó cuatro años después, quedándose durante cuatro temporadas. Allí coincidió con Buyo, que era el portero titular del club blanco.

La temporada 95-96 fue en la que más partidos disputó el madrileño, ya que jugó un total de dieciséis partidos, aunque fue en el año 98 cuando el portero se marchó Heynckes donde fue el portero titular.

Asimismo, el exguardameta ha contado, imitando al que fuera su entrenador, Fabio Capello la anécdota sobre su altura: "Un día de pretemporada que estábamos en el vestuario llega y me dice ¿Tú cuánto mides? A esto le contesté: Pues no sé, míster... Eso es poco, poquito pequeño para un portero, ante lo que le contesté que Dino Zoff ha sido el mejor portero de la historia de Italia y no era más alto que yo y me dijo que eran otros tiempos. Se quedó con eso en la cabeza".