El durísimo relato de Cheikh Sarr sobre los insultos racistas: "Me lo dijo muy cerca, a un metro, vino a..."

El portero del Rayo Majadahonda, Cheikh Kane Sarr, que se encaró con un aficionado tras recibir numerosos insultos racistas en el partido ante el Sestao, ha querido contar todo lo sucedido tras el incidente y el motivo por el cual considera que no debería de ser sancionado ante los micrófonos de Cope.

Durante el encuentro de este sábado entre el Sestao River y el Rayo Majadahonda, Sarr recibió insultos como "corre, negro de mierda" de manera insistente, algo que hizo que el guardameta reaccionara y se encarara con los culpables en la grada del Campo de Fútbol Las Llanas, por ello, fue expulsado y se suspendió el partido.

"Eran varios. A mis compañeros también les insultan. Me decían cosas raras, pero aguanté. Ni miro para atrás ni le hago caso. Cuando nos meten el segundo gol era el momento que rompía mi ayuno, fui al palo a coger mi agua y un hombre con capucha y gafas, con la bufanda en la cara, me dijo de todo 'puto negro; corre, negro de mierda...' y no pude aguantar", comienza relatando el portero en la entrevista.

Asimismo, continúa explicando cómo escuchó los insultos: "Me lo decía muy cerca, a un metro, me vino a donde yo estaba. Yo le quería agarrar para decirle por qué me insultaba; si él no tenía hijos. El capitán vino para sacarme de ahí y todos mis compañeros vinieron a defenderme".

No obstante, el árbitro solo pudo ver el momento en el que este agarró al aficionado: "Él no vio nada porque estaba en el centro del campo. Ni me preguntó, me sacó la tarjeta roja y yo no lo podía entender. Si te hacen algo racista, tendría que defender al jugador".

Tras el encuentro y debido a todo lo que había sucedido, Sarr fue junto al presidente del club a comisaría a denunciar los hechos. No obstante, el portero podría recibir una sanción de entre 4 a 12 partidos por haber agarrado a un aficionado, algo que le parece injusto: "Una persona que ha sufrido racismo, no debe ser sancionada. Me sorprenderá si me sancionan, no es justo, pero lo tendré que aceptar".

Aunque Sarr acepta que se equivocó y por ello pide disculpas por lo que hizo: "Por cogerle de la bufanda; pero no lo hice por nada violento, quería preguntarle. Es una cosa para aprender".

Sobre el apoyo de Vinicius

Por último, el jugador se acordó del futbolista del Real Madrid, Vinicius el cual lidera la lucha contra el racismo después de estar viviendo continuos ataques en primera persona y el apoyo que ha recibido por su parte. "Voy a muerte por él porque él lo ha vivido. No hay sentido que haya racismo. Estoy muy orgulloso de él; él solo no puede. Le doy las gracias por apoyarme. Le he dado las gracias por su publicación en Instagram. Si todos los jugadores de color fuésemos como Vinicius, el racismo se acabaría", afirma el portero.