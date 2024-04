El 'superfinde' de Fórmula 1 y MotoGP en el mismo circuito, ahora más posible que nunca

Liberty Media ha acaparado este lunes la actualidad del deporte de motor con el anuncio de la compra de los derechos del Mundial de MotoGP, un movimiento de la empresa propietaria del Mundial de Fórmula 1 que aumenta, y mucho, las posibilidades de cumplir el gran sueño de juntar a motos y coches en un mismo circuito durante un mismo fin de semana de competición.

La unión de las dos grandes disciplinas del motor es un proyecto del que se ha hablado y escrito mucho durante los últimos tiempos, una idea que, por otra parte, no había pasado de ser más que eso, un proyecto de futuro difícil de encajar.

"Se nos ha ocurrido tanto a mí como a Stefano (Domenicali, CEO de la F1)", dijo hace justo un año Carmelo Ezpeleta, CEO de Dorna (empresa española que ahora gestiona el Mundial de MotoGP y que participará en el nuevo proyecto de Liberty Media), en una entrevista en la que también reconoció las dificultades a la hora de llevarlo a cabo.

"De momento no se puede hacer. Desde luego no vamos a parar de investigar si sería posible, seguro. Hay muchas cosas a resolver, porque algunas medidas de seguridad nuestras no son buenas para ellos, el tema de la diferencia de patrocinadores… pero le estamos dando vueltas", aseveró entonces.

Ahora, un año después, el anuncio lanzado por Liberty Media borra de un plumazo gran parte de esas trabas, pues al controlar ambas competiciones tendría más facilidades para combinar los dos campeonatos.

La homogeneización de patrocinadores, el encaje de las fechas y la búsqueda de un circuito idóneo para ambos (con las grandes escapatorias que necesitan los pilotos de MotoGP para reducir el riesgo en las caídas) podrían ser los puntos clave para ver muy pronto esta novedad.

¿Podría llegar MotoGP a Madrid?

Otras de las novedades que podría facilitar esta unión podría ser la llegada del Mundial de motociclismo a la capital de España, un proyecto ya trabajado por Dorna Sports que ahora podría encontrar más facilidades gracias a Liberty Media.

"Yo he podido hablar con el alcalde de la ciudad... Tenemos que ver porque necesitamos escapatorias más grandes que son más difíciles en circuitos no permanente", dijo también Ezpeleta hace un año al señalar las dificultades de llevar a cabo un circuito urbano.

La adquisición del Mundial de MotoGP por parte de Liberty Media es una realidad que se completará de manera definitiva a finales de 2024, aunque en los despachos ya se podrían haber comenzado los movimientos para impulsar a las motos al siguiente nivel... habrá que esperar hasta entonces.