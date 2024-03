Pep Guardiola se queja del poco descanso del Manchester City para la Champions: "El Real Madrid tiene nueve días para prepararlo"

Al Manchester City le espera un mes cargado de partidos y emoción que pueden determinar los triunfos del conjunto británico esta temporada. Los de Pep Guardiola disputarán siete partidos en solo 21 días y el técnico catalán se ha quejado del calendario tan apretado que tienen, en el que entra, por supuesto, el duelo ante el Real Madrid en Champions.

"¡Jugamos contra el Aston Villa a las 20:15, luego a las 12:30 contra el Crystal Palace el sábado, a las 12:30! Después vamos a Madrid el martes. El Madrid tiene nueve días para prepararse, ¡nueve días! Juegan este fin de semana y no volverán a hacerlo hasta nuestro partido. Me gustaría reflexionar y pedir un día más, porque la diferencia es mucha. Pero no hay posibilidad...", se ha quejado Pep Guardiola sobre la diferencia de descanso que tendrán respecto al equipo de Carlo Ancelotti.

En realidad la reflexión del entrenador 'citizen' es más bien una queja dirigida a la Premier League, pues también destacó: "En Francia, el PSG no juega entre los partidos de cuartos de final. En Portugal, suele jugar el viernes antes de la liga de Campeones".

"Jugamos aquí el miércoles contra el Real Madrid la vuelta, así que podemos jugar el sábado o el domingo en la FA. El Coventry, United o Chelsea están de vacaciones entre semana. ¿Por qué jugamos el sábado? ¿Por qué no nos dan un día más cuando los otros equipos no juegan Europa? ¿Vamos a pelear con las televisiones? Su respuesta es que nos pagan mucho dinero", ha continuado valorando.

Sin embargo, Guardiola tiene claro que su equipo competirá para seguir con opciones a todos los títulos: "Jugaremos el sábado, por supuesto. Iremos a Londres para jugar contra el Chelsea, el Chelsea no vendrá aquí. Iremos a Londres cinco horas, viajaremos, no hay problema, iremos allí. Tengo experiencia en eso, ya me pasó otros años".

"Ni siquiera voy a preguntar porque ellos tendrán sus propios problemas, sus propias decisiones. Me gustaría saber la respuesta, ¿por qué jugar siempre el sábado y no el domingo? Un día marca una gran diferencia en esta etapa con jugadores lesionados y la acumulación de partidos. Tenemos suerte de poder hacer eso", ha sentenciado.