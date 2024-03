El brutal enfado de Carlos Alcaraz ante Dimitrov: "No puedo hacer esa mierda, tengo que centrarme de una vez"

No ha podido ser. Carlos Alcaraz ha caído en los cuartos de final del Masters 1.000 de Miami ante Dimitrov. El búlgaro se ha impuesto al español por 6-2 y 6-4 y ha puesto fin al sueño del número dos del mundo de alcanzar la cita final.

El murciano considera que ha jugado un buen partido, pero no perfecto, y se ha visto superado por su rival en muchos tramos del encuentro, tanto que él mismo lo ha reconocido posteriormente: "Siento mucha frustración ahora, porque me hizo sentir como si tuviera 13 años".

Durante unos minutos, Alcaraz se sintió totalmente sobrepasado por la situación y protagonizó un brutal enfado que no ha pasado desapercibido para los asistentes y sus seguidores.

En el segundo set, cuando ambos iban empatados a juegos, Alcaraz no anotó tras mandar la bola a la red y su frustración salió a flote. "No puedo hacer esa mierda, tío, no puedo, tengo que centrarme de una vez", se dijo a sí mismo visiblemente cabreado.

Después del encuentro, Alcaraz ha reconocido el gran partido que Dimitrov ha hecho ante él: "Jugó un tenis fantástico, casi perfecto, si se puede definir perfecto. No pude encontrar soluciones, no pude encontrar una forma de que se sintiera incómodo. Fue un gran partido".