Pepe Mel estalla por la sanción a Melero: "En el Congreso se ponen a parir y nosotros no tenemos esa libertad de expresión"

Gonzalo Melero, centrocampista de la U.D. Almería, no podrá estar en los cuatro próximos partidos de su equipo tras ser sancionado por las palabras que dijo después de perder ante el Real Madrid el pasado 21 de enero en el Santiago Bernabéu.

"Pues la sensación que nos han robado el partido, así de claro. Creo que no se ha podido hacer más desde fuera para meterles en el partido. El penalti, el gol con la mano que hace el gesto, el gol anulado por un forcejeo... No hay por dónde cogerlo. Ya van varias este año. Si no te quejas no te ayudan, esto es así. Nunca hemos dicho nada, pero creo que lo de hoy ya pasa todos los límites...", afirmó Melero entonces.

Ahora, meses después, el jugador ha sido sancionado con cuatro partidos de suspensión y su nuevo entrenador, Pepe Mel, ha salido en su defensa en la rueda de prensa previa al choque ante Osasuna.

"Es curioso que en el Congreso de los Diputados se pongan a parir y nosotros no tengamos esa libertad de expresión. Creo que cometió una ingenuidad, pero las reglas están así y sabemos que nuestro trabajo se puede ver perjudicado si hablamos. Libertad de expresión cero", ha dicho.