Grigor Dimitrov reta a Carlos Alcaraz en el Miami Open: "Este es el tipo de partidos que quiero jugar"

Carlos Alcaraz ya está en cuartos de final del Miami Open 2024 después de arrasar a Musetti y ahora se tendrá que batir a Dimitrov. El español llega con buenas sensaciones y tras haber ganado el Master 1.000 de Indian Wells. No obstante, el búlgaro no deja de acumular triunfos sobre las pistas y no ha dudado en lanzar un mensaje al murciano.

El tenista ha hablado en la rueda de prensa tras el partido contra Hurkacz y ha asegurado que tiene muchas ganas de jugar el partido de cuartos de final contra Alcaraz: "Estoy deseando que llegue el partido. Todo el mundo quiere desafiar a los mejores del mundo y está claro que ha estado jugando un tenis excepcional, pero yo también".

Esta será la quinta vez que se enfrenten ambos tenistas, en la que el español ha vencido en tres ocasiones a Grigor. No obstante, en la última ocasión fue Dimitrov quien se impuso ante Carlitos en Shanghai.

"He sido muy consistente en muchos aspectos. Creo que si cuido un poco mi juego puede ser muy interesante. Estoy emocionado porque este es el tipo de partidos que quiero jugar. Es la primera vez aquí en cuartos de final, eso creo que me da un impulso extra", ha asegurado Dimitrov sobre las ganas que tiene de jugar este partido.

Grigor destaca por su servicio y ya acumula 18 victorias frente a 4 derrotas en los últimos meses. Mientras que Alcaraz, que llega muy confiado a este encuentro, tendrá que apoyarse en sus primeros servicios y en ese revés que tanto le caracterizan. Sin duda, se prevé que sea un partido en el que, si ambos están bien, este estará muy disputado.