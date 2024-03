El Manchester City y su drama con las lesiones en el parón: hasta seis jugadores a pocos días para el duelo frente al Real Madrid

A falta de 13 días para que el Real Madrid y el Manchester City vuelvan a enfrentarse en la Champions League, Pep Guardiola vuelve a tener un nuevo contratiempo en forma de lesión en uno de sus jugadores claves para intentar doblegar e imponer su juego en la eliminatoria ante el conjunto liderado por Carlo Ancelotti.

En el equipo 'citizen' hay bastante preocupación después de que John Stones tuviera que retirarse a los 10 minutos de juego del encuentro entre Inglaterra y Bélgica (2-2) tras realizar un feo gesto con la rodilla. El futbolista inglés quiso continuar sobre el terreno de juego, pero su renqueante estado físico lo obligó a salir del verde para el lamento de la selección de Gareth Southgate y, sobre todo, de Pep Guardiola.

Seis jugadores con problemas físicos

Este nuevo parón de selecciones, por el momento, está siendo un auténtico infierno para la plantilla del Manchester City: hasta seis jugadores se han retirado lesionados o con problemas físicos de los partidos de sus respectivas selecciones nacionales: Haaland, Walker, Akanji, Bernardo Silva, Rubén Días y Stones, el último jugador que ha caído en el Virus FIFA.

A priori, y a falta de confirmar la lesión de Stones, no deberían tener ningún problema para estar presentes en la ida de los cuartos de final del 9 de abril (la vuelta en el Etihad será el 17 del mismo mes) en el Santiago Bernabéu. No obstante, Pep Guardiola tendrá que decidir si forzar -o no- la máquina para el importante encuentro de este fin de semana frente al Arsenal (los 'gunners' se encuentran a un punto), fecha clave y marcada en rojo en el calendario puesto que podría marcar el devenir del liderato y de la Premier League.

El pequeño susto de Camavinga

En el Real Madrid pueden respirar tranquilos por el estado físico de Eduardo Camavinga. El jugador galo, mientras disputaba el encuentro entre Francia y Chile (3-2) correspondiente al último parón de selecciones, tuvo que retirarse del terreno de juego tras sufrir una torcedura en su tobillo derecho.

Tras una primera exploración después del encuentro, los servicios médicos del combinado francés indicaron que sufría un esguince de tobillo, pero las últimas pruebas realizadas en el conjunto blanco señalaron todo lo contrario: Camavinga solo sufre una torcedura en su pie derecho, por lo que estará disponible para disputar el próximo encuentro liguero ante el Athletic.