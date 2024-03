Brandon Moreno anuncia que se retira de las MMA durante una temporada

La última vez que se pudo ver a Brandon Moreno sobre el octágono de la UFC fue en su país natal durante el evento UFC Ciudad de México el pasado 24 de febrero. El ex campeón mexicano fue el gran anfitrión de la velada, pero su actuación no tuvo el premio de la victoria. Se enfrentó a un antiguo conocido, Brandon Royval, contra quién cayó derrotado por decisión dividida. Fue una decepción para Moreno, no sólo por no poder ofrecer una victoria a su público, sino también porque era su segunda derrota consecutiva.

Unas semanas después de este combate, el luchador de 30 años ha anunciado a través de las redes sociales que va a tomarse un tiempo de descanso. En un mensaje directo y honesto, el tijuanense ha reconocido que necesita apartarse un tiempo de la competición porque no está contento con su rendimiento. "Creo que solamente estoy un poco cansado… de los medios, de siempre las mismas preguntas, el ambiente y la presión constante", explicaba 'The Assassin baby'.

"Ha llegado un punto donde mi cabeza se siente cansada y estresada, y creo que voy a descansar un poquito. Con esto no estoy diciendo que me voy a alejar al 100% de las artes marciales mixtas, pero sí pienso tomarme un tiempo de descansar de estar con mi familia, de vivir como una persona normal, estar con mis hijas, hacer cosas diferentes y nuevas que antes no me he atrevido hacer", explica.

Moreno es actualmente el número dos en la división del peso mosca, pero ya ha conseguido el cinturón en dos ocasiones anteriormente y ha sido uno de los campeones más populares de la categoría. El luchador también ha asegurado que no se trata de una retirada definitiva. "No es para nada un adiós o algo así. Sólo es un 'espérenme, tengan paciencia'”, ha pedido a sus seguidores.

Voy a volver a ser campeón. Sólo necesito que mi mente y mi cuerpo descansen”

No es la primera vez que el mexicano se toma un tiempo para recomponerse. "La última vez que esto pasó, cuando regresé me convertí en campeón mundial. Quiero pensar que voy a hacer lo mismo y cuando vuelva lo voy a reventar, ha asegurado el ex campeón. "Voy a volver a ser campeón. Sólo necesito que mi mente y mi cuerpo descansen", ha afirmado.

Actualmente Brandon Moreno tiene un récord de 21-8, con once triunfos por sumisión y cinco por nocaut.