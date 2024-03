Max Holloway: "Volkanovski merece la revancha contra Topuria"

Max Holloway, excampeón del peso pluma de UFC y actual número dos en el ranking, se enfrenta el próximo 13 de abril a Justin Gaethje en UFC 300. Las dos estrellas pelearán por el mediático cinturón BMF en un combate esperado por muchos fans, pero que también ha generado muchas dudas acerca de si es lo que realmente conviene a estos dos luchadores. Ambos se encuentran en las conversaciones por el título de sus respectivas divisiones, por lo que quizás esta pelea puede suponer una distracción en sus carreras.

Sin embargo, Holloway ha aclarado a través de su canal de Youtube que prefiere aprovechar todas las oportunidades que se materializan, como es el caso del cinturón BMF, antes que quedarse esperando por algo —la pelea por el título contra Ilia Topuria— que quizás no llegue nunca.

"Hay mucha gente que dice cosas como 'Oh, esta pelea es una locura, ¿por qué haces esto? ¿Por qué no esperas a Topuria? Él [Gaethje] debería pelear por el [título] 155 contra el Islam y bla, bla, bla'... No mucha gente sabe que este juego se te pasa rápido, tío. Se te pasa rápido: no se promete nada”, explica 'Blessed'. "Gaethje y yo somos los siguientes en nuestras peleas por el título, ¿no? ¿Pero cuánto tiempo funciona eso? No funciona todo el tiempo, así que con lo de Topuria cuando todos dicen 'tú eres el próximo', yo digo, ¿realmente lo soy?", se pregunta el ex campeón.

Max Holloway y el Korean Zombie después de su pelea en UFC Singapur Instagram ufc

'Volk' lo merece

Al mismo tiempo, Holloway reconoce que el mayor merecedor de una pelea por el campeonato es el anterior campeón Alexander Volkanovski. Para el de Hawai, no importa que 'The Great' sufriera una estrepitosa derrota contra 'El Matador', ni tampoco que fuese su segundo KO consecutivo. "Durante todo este tiempo siempre pensé que si Topuria derrotaba a Volk de alguna manera, entonces Volk tendría una revancha directa. Volk trabajó lo suficiente para conseguir una revancha inmediata... Aún así se la ganó; Él hizo lo que hizo, tiene un montón de defensas de título”, asegura 'Blessed'.

Y es que Volkanovski ha dominado la división del peso pluma sin rival desde diciembre de 2019 y ha defendido cinco veces el cinturón de manera exitosa. Por el momento la UFC no se ha pronunciado al respecto. Antes de ello, habrá que ver qué ocurre en UFC 300 en una de las peleas más esperadas del momento: Gaethje vs. Holloway.