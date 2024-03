Dani Senabre pide perdón tras compartir un tuit que comparaba a Vinícius con un mono: "Pido disculpas por mi torpeza"

Las lágrimas de Vinícius en la rueda de prensa previa al choque entre España y Brasil para luchar contra el racismo no pasaron desapercibidas por las redes sociales. Mucha gente cargó contra el futbolista y entre ellos se encontraba el periodista Dani Senabre, quien retuiteó un mensaje en el que se le llamaba mono al jugador.

El comentarista se retractó a los pocos minutos, pero ya era tarde. Las redes sociales ya se habían ensañado contra él con insultos y descalificaciones por esa acción. Y él entró en El Partidazo de COPE para aclarar todo lo sucedido.

"Estaba retuiteando cosas sobre Vinicius que me representan. Y entre los retuit que hice, había uno que comparaba a Vini cuando tiene que promocionar un documental, y a Vinicius llorando; y Vinicius cuando tiene que ir a declarar ante el juez contra el racismo y aparecía lo que a mí me parecía un 'tío' en una tumbona tomando un daikiri. Lo he retuiteado y me he quedado tan ancho", aseguró en el programa de Juanma Castaño.

El propio periodista desveló que fue el presentador del programa el que le avisó de lo que estaba ocurriendo: "Me hizo ver que no era un tío tomándose un daikiri: era el dibujo de un mono tomándose un daikiri"

Finalmente, tras aclarar lo que hizo, Senabre pidió perdón. "Mi torpeza ha generado una situación de polémica total. Hoy me lo merezco por torpe, pido disculpas y me sabe muy mal, pero también digo que vivimos en un mundo maravilloso en el que me han acusado de racista", añadió.

Además, Senabre leyó algunas amenazas que recibió por ese retuit sobre Vinícius. "Mi favorita es un 'follower' (seguidor) que me ha dicho 'vamos a por ti, te vamos a matar porque eres un racista, maricón de mierda'; es decir, alguien que para hacer ver mi supuesto racismo ha recurrido a la homofobia", aseguró.

Antes de terminar su intervención en el programa sobre este tema, el comentarista reiteró su intención: "Pido disculpas por mi torpeza, por mi mirada estúpida sobre ese dibujo, pero también digo que no es normal lo que está sucediendo".