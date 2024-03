Las anécdotas más llamativas de Lopera como presidente del Betis: la famosa fiesta de Halloween, el detective privado a Joaquín...

Manuel Ruiz de Lopera, que ha fallecido a los 79 años de edad debido a una diverticulitis, según indicó su familia, ha sido uno de los presidentes más significativos e icónicos en la década de los 90 y principios de los 2000. El sevillano dejó miles de anécdotas y de sucesos durante sus años como máximo accionista del club verdiblanco y dejó una huella imborrable en el mundo del fútbol español.

La fiesta de Halloween

En una entrevista con Movistar Plus+, Lopera, Benjamín Zarandona y Joaquín Sánchez, recordaron la famosa fiesta de Halloween celebrada en 2001 en la casa del futbolista hispano-ecuatoguineano. "Teníamos previstos unos 40 invitados, pero yo calculo que fueron unas 100 personas", reconoció el propio Benjamín.

"Nos quedamos en el coche y no dejaban de entrar chicas y futbolistas. Dios mío, ¿esto qué es?", relataba Lopera. "Sale el presidente del coche junto a Juande Ramos, que era el entrador por aquel entonces, Luis del Sol y el gerente. Yo pensaba en ese momento que era un sueño, la que se pudo liar, no podía ser verdad", añadió Benjamín.

Lopera contó que, tras entrar a la vivienda de su futbolista, lo primero que observaron fue a gente "haciendo ejercicio físico sin ropa ninguna": "Cuando vamos a entrar, en la primera habitación había gente que estaba haciendo ejercicio físico sin ropa, otros empezaron a tirarse por el balcón, otros por la ventana... Joaquín también salió por la otra ventana. En ese momento entendí tu bajo rendimiento (haciendo referencia a Benjamín)", desveló Manuel Ruiz de Lopera.

Lopera y sus 'extrañas primas'

Juan Merino, exjugador del Betis entre los años 1990 y 2002, recalcó alguna de las anécdotas que vivió junto a Manuel Ruiz de Lopera mientras militaba en el club verdiblanco: "Un día me da una prima para que me la lleve a mi casa y la reparta. Eran unos 30 millones de pesetas. Llego a mi casa y me pongo a contar. Me salían unos 32 millones. Otra vez me ponía a contar. La segunda vez igual. A la mañana siguiente llamo a Lopera y le dije que me había dado dos millones más de lo pactado y él me responde que era el dinero de los trabajadores del club. Lo había hecho para ver si podía confiar en mí o lo engañaba".

Asimismo, Lopera siempre fue una persona muy peculiar, hasta para repartir 'primas' a sus futbolistas. En la gran mayoría de los casos, el expresidente bético entregaba cheques de El Corte Inglés para que sus futbolistas o familiares lo gastaran en esta gran empresa: "Quiero ver el lunes a todas vuestras mujeres subiendo las escalerillas".

Las anécdotas con Joaquín

Manuel Ruiz de Lopera tuvo varias anécdotas y encontronazos con Joaquín Sánchez. El que fuera máximo accionista del Betis puso un detective privado al jugador español para controlar sus salidas nocturnas. Lopera reconoció que llamó a Joaquín para decirle que "dejara de salir tanto": "El detective me ha pedido un aumento de sueldo porque lleva cinco días sin ver a su familia". Otro de los momentos cumbre de esta relación fue cuando Lopera llevó el trofeo de la Copa del Rey, en 2005, a la boda del atacante gaditano o cuando el portuense quería fichar por el Valencia: "Joaquín, como quieres vestir de blanco, vas a tener que irte al Albacete, que te tienen mucho cariño".

Descuentos en las nóminas de los futbolistas

Algunos futbolistas que militaron en la plantilla del Betis han relatado los "descuentos" en las nóminas que aplicaba Lopera a sus futbolistas: "Cuando nos entregaba el dinero venía el total arriba. Justo debajo empezaba a descontar. Nos cobraba las camisetas que intercambiábamos con los rivales más caras que en la tienda. También nos cobraba el parking que usábamos en el estadio. Hubo gente que se fue en diciembre, había pagado el año de parking y cuando se lo dejaba a algún familiar, Lopera lo había realquilado". Asimismo, añadieron que "había negociaciones" en las que el expresidente bético no les ofrecía ni agua. "Era un acoso y derribo hasta que creía que ganaba", citó un representante.

La renovación de Capi y el convite de boda

Lopera, al igual que en la boda de Joaquín, quiso ser protagonista en el enlace matrimonial de Capi, excapitán verdiblanco. "Dos días antes de casarme fui a firmar la renovación junto a mi representante y mi agente le dijo que me hiciese un buen regalo para la boda", añadió el propio Capi. "Le he dado siete años de contrato. ¿Más regalito quiere?", respondió Lopera. El centrocampista bético por aquel entonces reconoció que, además, le pagó la mitad del convite de su boda: "Me dijo que era mucho dinero, que me iba a pagar la mitad y que íbamos decirle a la prensa que lo había pagado él entero. Y así lo hicimos", finalizó Capi.