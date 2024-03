Rodrygo, sobre la presión de jugar en el Real Madrid: "Necesitamos tener cuidado con nuestra salud mental"

Rodrygo Goes, jugador del Real Madrid, realizó una entrevista justo antes del encuentro amistoso ante Inglaterra donde repasó la actualidad futbolística, la salud mental de los deportistas y de lo rápido que pasa el tiempo cuando eres una estrella en el mundo del fútbol.

"El tiempo pasa rápido y estás feliz y triste al mismo tiempo porque todo terminará pronto. Hay que estar más concentrados y trabajar más duro para hacer historia. Hay momentos en los que pienso que ya no soy el más joven del equipo. Me tratan como una persona madura y ayudo a los recién llegados", explicó Rodrygo en The Guardian.

El futbolista brasileño, además, habló sobre la importancia de la salud mental y de la presión que existe cada vez que se enfunda la camiseta del Real Madrid y de la selección 'canarinha': "Juego para Brasil y para el club más grande del mundo. Si no quiero que esos dos ejerzan presión, algo anda mal. No habría manera de continuar si no lo soportara. Todo el mundo tiene un poco de miedo. Algunas personas saben cómo afrontar el miedo mejor que otras. Realmente hay mucha presión. Si ganas el miércoles, eres el mejor del mundo. Si pierdes el domingo, eres el peor".

"Trato de no preocuparme por lo que la gente va a decir. Necesitamos tener cuidado con nuestra salud mental. Aconsejo a todos para que busquen un psicólogo. Al principio no quería hacerlo porque tenía el prejuicio de pensar que era algo para gente con problemas, pero me di cuenta de que la psicóloga era alguien que estaba ahí para ayudarme", aseguró el brasileño.

Asimismo, Goes comentó algún que otro episodio racista que ha sufrido durante su trayectoria en el mundo del fútbol: "Sufrí racismo por parte de muchos argentinos. Fue una situación triste y que me afectó mucho. Buscamos los perfiles que enviaron esos abusos y recibieron una demanda. La gente piensa que pueden escribir lo que quieran en las redes".

Por último, el atacante del conjunto blanco aprovechó el momento para recalcar la importancia de tener gente cercana a nuestro alrededor. "Hay cosas que no quieres escuchar, pero realmente necesitas escuchar. Estoy más motivado, preparado y consciente. No hay edad para que te regañen. Es una generación de la que formo parte y puedo ser uno de sus líderes. Sé lo que puedo aportar al equipo y lo que la afición espera de mí", finalizó el brasileño.