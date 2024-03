Luis Figo da un consejo a Mbappé: "En prestigio mundial, no hay otro equipo que te lo pueda dar más que el Real Madrid"

El exfutbolista del Real Madrid ha sido uno de los jugadores que este sábado han vuelto a vestir la camiseta banca para disputar el Corazón Classic Match ante el Oporto. Tras ello, el empresario no ha dudado en responder a los medios de comunicación que allí se encontraban y ha hablado del posible fichaje de Kylian Mbappé por el Real Madrid.

El portugués no ha descartado que se pueda repetir en la actualidad una de las eras doradas del club de Florentino, como fue la de los Galácticos: "No estuvo mal el Real Madrid de los Galácticos 1.0, no estará mal el 2.0".

Asimismo, cuando la SER le ha preguntado sobre si cree que el siguiente paso de Mbappé es vestir la camiseta blanca, Figo ha asegurado que es una "decisión muy personal": "Depende de muchas cosas, pero en términos de prestigio mundial, no hay otro equipo que te lo pueda dar más que el Madrid".

Aunque cuando le han preguntado si el fichaje del galo podría significar, como con la suya, la llegada de más estrellas mundiales, ahí sí que muestra más dudas. "Es complicado que se dé el caso de que todos los jugadores puedan venir. No son las mismas circunstancias en las que se puedan pagar cláusulas como en el pasado. Lo veo complicado. Pero el Madrid ya tiene una plantilla con los mejores jugadores del mundo y no es que le falten muchas cosas".

Figo hoy ha sido una de las leyendas del Real Madrid presente en una nueva edición del Corazón Classic Match, el partido solidario que organiza la Fundación del club blanco y que ha contado con el Oporto como invitado en el Bernabéu.

En el mismo, también se han podido ver sobre el terreno de juego a jugadores como Iker Casillas, Zidane o Raúl. Un partido en el que se ha vuelto a ver la calidad de los jugadores a pesar de los años que han pasado.