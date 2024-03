Desvelada la razón por la que Mbappé aplaza el anuncio de su fichaje por el Real Madrid

Kylian Mbappé, actual jugador del París Saint-Germain, volvió a reaparecer en rueda de prensa casi tres meses después para romper su silencio acerca de su futuro y para comentar la actualidad futbolística que rodea al club parisino y a la selección francesa.

El jugador galo aseguró que su futuro será revelado antes de iniciarse la Eurocopa de Alemania para "centrarse", única y exclusivamente, en dicha competición europea. "La Eurocopa es mi prioridad, pero espero que esté resuelto antes. Me centraré en la selección", añadió Kylian en la rueda de prensa previa al encuentro amistoso entre Francia y Alemania.

Mbappé reconoció que si aún no ha anunciado nada es "porque no hay nada que anunciar". Además, explicó que está centrado en su actual equipo, el PSG, y en las competiciones que aún quedan por disputarse a lo largo de la temporada (Champions, Liga y Copa francesa): "Estoy concentrado en el próximo partido. He intentado concentrarme para rendir. Lo que pasa fuera, se queda fuera".

¿Por qué Mbappé no desvela su futuro?

Jérôme Rothen, exfutbolista del PSG y presentador en RMC Sport, desveló la razón por la que Mbappé, supuestamente, está aplazando el anuncio de su futuro. "Va a fichar por el Real Madrid. Lo anunciará antes de la Eurocopa (se jugará del 14 de junio al 14 de julio) o cuando el PSG o Real Madrid queden eliminados de la Champions. Mientras exista la posibilidad de ver un PSG-Real en la final de la Liga de Campeones, no lo hará. No va a anunciar nada".

La vuelta de la competición más grande a nivel de clubes está a la vuelta de la esquina y el anuncio del futuro de Kylian podría ser desvelado más pronto que tarde, según indica el exjugador francés. Real Madrid y City se enfrentarán durante el próximo 9 de abril y, un día después, el PSG hará lo mismo frente al FC Barcelona, por lo que una eliminación del club parisino o del equipo madridista podría adelantar el anuncio de la decisión del futbolista galo.