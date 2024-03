Primeras palabras de Mbappé tras su anuncio de que se va del PSG: "Todo estará resuelto para la Eurocopa"

Kylian Mbappé ha comparecido ante los medios de comunicación en calidad de capitán de la selección francesa, en Clarefontaine, en la previa del partido que medirá a la subcampeona del mundo contra Alemania, el sábado en Lyon. En delantero del PSG ha hablado de su futuro, de la Eurocopa y de si va a ir o no a los Juegos Olímpicos.

Tras el anuncio de su marcha del PSG, los periodistas le han preguntado sobre cuál será su futuro: "De momento no tengo nada que anunciar, cuando tenga que decir algo lo diré". En este sentido, ha explicado que antes de la Eurocopa "todo estará resuelto".

Asimismo, Mbappé también ha hablado sobre si va a ir o no a los Juegos Olímpicos de París 2024: "Siempre he dicho que para mí son especiales y me gustaría estar. Pero la decisión final no me pertenece a mí. Todo está en manos de otra persona. No tengo ninguna noticia sobre si me van a dejar ir. Si voy será un sueño. Si no, la aceptaré".

"Me da un poco igual. Nunca he encadenado estas dos competiciones, por lo que no sé si supone un riesgo", ha explicado el futbolista sobre los posibles riesgos que puede tener jugar tanto la Eurocopa como los Juegos Olímpicos.

El galo considera que su futuro no va a afectar en absoluto al rendimiento del PSG y sus objetivos: "Nuestro objetivo es seguir centrados en todas las competiciones. Mi futuro es irrelevante. Todo el mundo en el club está centrado en acabar bien la temporada y mis energías están puestas en eso. Creo que mi futuro se resolverá antes de la Eurocopa".

Por último, el futbolista también ha hablado sobre lo que supone la ausencia de Griezmann: "Vamos a intentar suplir su ausencia como podamos. Es insustituible y especial para nosotros. Pero cuando no hay Plan A, recurrimos al B. El que lo sustituya lo hará bien".