Luis Enrique elogia a la plantilla del Barça: el asturiano nombra diez jugadores azulgranas que podrían ser titulares en el PSG

A pesar de los intentos de muchos, nadie en el fútbol actual es capaz de reunir tanto interés en sus palabras a través de las redes sociales como Luis Enrique. El entrenador del PSG ha vuelto a Twitch, y no ha tardado ni una sola retransmisión en dejar titulares y temas de conversación.

En esta ocasión, los protagonistas de los pensamientos en voz alta del asturiano son los jugadores del Barcelona, a quienes se enfrentará en los cuartos de final de la Champions. El arquitecto de la quinta Copa de Europa del Barça se volverá a cruzar con el que ha reconocido como su equipo, en una eliminatoria en la que, casi con toda seguridad, recibirá el cariño de la afición azulgrana.

Luis Enrique hablando de la plantilla del Barça 🥹



Si se va Xavi tenemos que hacer todo lo posible para traerlo, le encantan nuestros jugadores y haría maravillas con esta plantilla. pic.twitter.com/6HCX8RpsHe — ‏ً (@amin_fcb10) March 21, 2024

En cuanto a la plantilla de sus rivales en la fase del K.O. de la Liga de Campeones, Luis Enrique no ha tenido más que palabras positivas, destacando hasta a diez jugadores que podrían ser titulares "no solo en el PSG; en el City, en el Madrid, en el Arsenal, en el Bayern de Múnich..."

Los diez elogiados son los siguientes jugadores: Ter Stegen, Araujo, Koundé, Cubarsí, De Jong, Gundogan, Gavi, Pedri, Lamine Yamal y Lewandowski. El entrenador del PSG ha resaltado que el Barça es "un equipo de altísimo nivel por sus individualidades y por lo que significa como equipo".

A pesar de reconocer que el combinado catalán no está en su mejor momento, sí entiende que el Barcelona es un cuadro "difícil", "complicado", por lo que el Paris Saint-Germain tendrá que salir con todo para alcanzar las semifinales.

Aunque incluso para el caso contrario ha compartido su hoja de ruta emocional el gijonés: "Lo bueno de jugar los cuartos con el Barça es que si me elimina, me elimina mi equipo". Durante la retransmisión, Luis Enrique no ha olvidado su pasado culé, atestiguando con orgullo su condición de socio "desde hace más de 25 años".