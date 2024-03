Los tres luchadores contra los que quiere enfrentarse McGregor: Michael Chandler, Dustin Poirier y Nate Diaz

A pesar de que el regreso de Conor McGregor se encuentra algo difuminado en los últimos días, las esperanzas de ver a la estrella de UFC de vuelta en el octágono este verano no se han disipado. En una entrevista reciente con Adam Catterall en talkSPORT MMA, el irlandés ha confirmado que espera pelear al menos dos veces este año y ha dado tres nombres de luchadores con los que le gustaría verse las caras: Michael Chandler, Dustin Poirier y Nate Diaz.

El ex campeón de Bellator y actual número seis del peso ligero Michael Chandler sería el primero de ellos. McGregor y el estadounidense ya fueron entrenadores rivales en The Ultimate Fighter y todavía tienen pendiente saldar las cuentas entre ellos en el octágono. El siguiente nombre pronunciado por 'Notorious' fue el de Dustin Poirier, que precisamente acaba de conseguir una vistosa victoria por KO ante el francés Benoît Saint Denis.

Esta pelea entre McGregor y 'el Diamante' sería su cuarto enfrentamiento, aunque para el irlandés se trataría de la "verdadera trilogía". Y es que la estrella de UFC se lesionó la tibia en su último enfrentamiento con Poirier en julio de 2021 y el médico detuvo la pelea en el primer asalto. El tercer luchador seleccionado por el doble ex campeón es el del icónico Nate Díaz, con quien completaría otra trilogía.

Conor McGregor se fractura la tibia durante su combate contra Dustin Poirier. Twitter

A la espera de que se confirme la fecha del regreso del McGregor, el deportista ha advertido que si la UFC no le ofrece un avance significativo de la situación pronto, es posible que pierda definitivamente cualquier interés en volver a pelear para la compañía.

"Me quedan dos peleas en mi contrato con UFC y todavía estamos en el primer trimestre de 2024… Espero que tengamos algo de claridad con la fecha [de regreso] y podamos avanzar hacia ella. Estoy seguro de que conseguiremos algo para fin de año, eso es lo que espero... Necesito discusión o conversación porque si pierdo el interés y no recibo nada a cambio, simplemente me quedaré dormido", declaró Notorious.