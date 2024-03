El regreso de Conor McGregor a UFC se difumina: "He empezado a beber un poco"

Hace unos meses parecía casi inminente el regreso al octágono de la gran estrella de la UFC Conor McGregor. Sin embargo, las fechas para su vuelta se siguen dilatando y el luchador de MMA ha vuelto a confesar que su paciencia se está acabando. Según reveló en 'The Mac Life', el luchador, que está desmotivado, parece que ha bajado el nivel de sus entrenamientos y, lo que es peor, está empezando a beber "un poco".

El luchador irlandés lleva retirado de la competición desde hace casi tres años. El 10 de julio de 2021 se lesionó de gravedad durante su tercera pelea contra el peleador norteamericano Dustin Poirier en UFC 264 y desde entonces no ha vuelto a subirse al octágono para competir. Inicialmente su regreso estaba previsto para 2023, cuando protagonizó junto al ex campeón de Bellator Michael Chandler la temporada 31 de The Ultimate Fighter. La idea era que el reality de luchadores concluyera con el enfrentamiento entre ambos, pero por el momento ese combate no se ha producido.

McGregor en TUF 31 TWITTER @UltimateFighter

Posteriormente se pensó que su regreso sería en la última velada del año 2023 y después en UFC 300 —el próximo mes de abril—. Más tarde, se pospuso para este verano. Aunque en un primer momento la vuelta de McGregor estuvo muy ligada a su ingreso en la USADA (la Agencia Antidopaje de Estados Unidos), en octubre el luchador inició los trámites para incorporarse a los test antidopaje.

Con esta cuestión solventada, Dana White —presidente de UFC— en la rueda de prensa posterior al triunfo de Ilia Topuria sobre Volkanovski fue preguntado acerca de esta cuestión a raíz de las intenciones del hispano-georgiano de pelear contra el irlandés. En ese momento, el CEO de UFC identificó la principal razón por la cual es complicado el regreso de McGregor. "Es jodidamente rico", dijo el directivo. "No necesita dinero", sentenció White.

No está claro qué es lo que está ocurriendo con el deportista, aunque sí es cierto que él mismo ha mencionado en repetidas ocasiones que quiere volver a pelear. A pesar de haber bajado el rendimiento y haber comenzado algunos hábitos nocivos, McGregor ha asegurado que en cuanto sepa la fecha regresará al 100%.