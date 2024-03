Ilia Topuria, sobre el combate contra McGregor: "Es ahora o nunca"

Hace casi un mes Ilia Topuria hacía historia en el deporte español. 'El Matador' se convertía en campeón del mundo de la UFC tras noquear de forma brutal a Alexander Volkanovski durante la pelea estelar de UFC 298. El luchador hispano-georgiano, que ha revolucionado el panorama de las artes marciales mixtas (MMA) en España, ha sido entrevistado en Marca sobre su victoria en UFC, las repercusiones posteriores y muchos más asuntos.

Sobre el combate contra Volkanovski y su triunfo en el Honda Center de Anaheim, Topuria ha reconocido que es una experiencia muy diferente haber proyectado su éxito a experimentarlo en sus propias carnes. "Tuve la fe, pero otra cosa es ponerte el cinturón y vivirlo", ha explicado el de Alicante. Además, ha asegurado que el momento en el que noqueó a 'The Great' fue algo único e irrepetible en su vida.

Topuria ha repasado sus próximos planes, entre los que se mantiene el combate contra la gran estrella de la UFC Conor McGregor. Sin embargo, el luchador —que ha asegurado que tiene mucha admiración y respeto por todo lo que ha hecho en el deporte el irlandés— admitió que esta pelea "es ahora o nunca", pues considera que más adelante no le interesaría este reto.

Su actual motivación

Durante la entrevista, Topuria recibió preguntas de numerosas personalidades célebres y anónimas, entre ellas Alberto Contador. El ciclista preguntó al luchador por su actual motivación, ahora que ya ha cumplido su sueño principal, que era el de convertirse en campeón.

"Ahora mi sueño es pelear en el Santiago Bernabéu, pero al final del día mi objetivo principal es ser feliz, esto es por lo que yo lucho todos los días", ha admitido el campeón. El hispano-georgiano explicó también que está abierto a nuevos retos y que todavía no tiene claro si quiere cambiar de categoría o quedarse en la suya. "Ahora solamente lo único que hago es fluir", ha confesado 'El Matador'.

Sobre un posible evento de la UFC en el Bernabéu, Topuria se mostró bastante seguro. "Será sí o sí", aseguró el campeón de peso pluma, que considera que el estadio del Real Madrid es el único estadio que está preparado para acoger este tipo de eventos. "Todo parece estar alineado, yo creo que vamos a tener un evento aquí a finales de este año", ha afirmado.

Su mentalidad en el deporte

La filosofía de vida y la mentalidad de Ilia Topuria han sido objeto de admiración para muchos de sus seguidores. Acerca de este tema también fue preguntado el alicantino. "Si alguien pudo hacerlo yo también puedo. Si nadie lo ha hecho, yo seré el primero. Esa es mi mentalidad en el deporte. Para mí no hay nada imposible", ha dicho el deportista con su confianza habitual.

Asímismo, el hispano-georgiano admitía no haber tenido ningún fracaso en su vida. "Todos los momentos malos que he vivido y todos los sacrificios que he tenido que hacer han formado a la persona que soy ahora, por lo que estoy agradecido por todos esos momentos difíciles y por lo buenos. De todos he aprendido y he construido a la persona que soy ahora", ha aclarado el luchador del Climent Club.