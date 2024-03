Dana White considera que es una "locura" hablar ya de un combate entre Topuria y O'Malley

Sean O'Malley consiguió este fin de semana salir exitoso de su primera defensa del título de peso gallo de la UFC. Se llevó una victoria por decisión unánime ante Marlon 'Chito' Vera, a quien dio una buen recital de striking durante media hora. El estadounidense se asienta como campeón de la división y ya está a la espera de su siguiente rival, aunque 'Suga' lo tiene claro desde hace tiempo y en la entrevista a pie de octágono tras la pelea mandó un mensaje inequívoco: "Dana White, llévame en un jet a España que voy a por Ilia Topuria".

El propio Topuria no tardó en responder al reto a través de sus redes sociales. "Suga, felicidades... ¡Fue una actuación hermosa! Hay una pelea persiguiéndote con Merab. Hazlo primero", publicó 'El Matador' en X. A pesar de que no aceptó el reto en su publicación de manera explícita, el hispano-georgiano ya había considerado anteriormente al campeón del peso gallo como uno de los rivales a los que le gustaría enfrentarse.

El otro protagonista del mensaje de O'Malley, Dana White —presidente de UFC— también se ha pronunciado sobre el tema. En la rueda de prensa posterior a UFC 299, el directivo fue preguntado acerca de ello. White expresó sus dudas sobre esta posible 'superpelea' entre campeones y no se mostró favorable por considerar que ese tipo de enfrentamientos se realizan cuando los campeones ya han dominado su categoría durante un período razonable. "Topuria estaba hablando de no pelear contra nadie en la división después de ganar el título, eso es una locura", afirmó White.

Dana White separa a Volkanovski y Topuria INSTRAGRAM @alexvolkanovski

Dvalishvili a la espera

Tal y como ha recordado Topuria a 'Suga', hay un aspirante al peso gallo que espera su turno desde hace tiempo y no es otro que Merab Dvalishvili, amigo y compatriota georgiano de Ilia. 'The machine' es el actual número uno de la división y en su últimos tres combates ha vencido a tres ex campeones del peso gallo: Henry Cejudo, Petr Yan y Jose Aldo.

Dvalishvili tiene un récord de 17-4 con tres victorias por nocaut y una por sumisión. Además, el georgiano acumula una racha de diez victorias consecutivas.