Luis Figo: "Por hablar de política tengo más enemigos, pero no me quitan de comer"

Luis Figo marcó un antes y un después en el mundo de los fichajes junto a Florentino Pérez cuando fichó por el Real Madrid estando en el F.C. Barcelona. No obstante, el exfutbolista, que rechazó la idea de ser entrenador, lleva ya varios años centrado en el mundo de los negocios. Aunque sigue siendo una de las voces más importantes dentro del mundo del fútbol y que incluso se atreve a mojarse en cuestiones políticas.

Desde el VAR, pasando por Mbappé o la Superliga, Figo ha repasado toda la actualidad futbolística en una entrevista concedida a Marca. El empresario es muy activo en las redes sociales, donde no duda en dar su opinión sobre cuestiones políticas cuando considera que es conveniente, aunque, según él, esto no le da problemas: "Igual tengo más enemigos, pero no me quitan de comer, que es lo más importante".

"Lo que dicen en las redes me entra, por un lado, y me sale por el otro. Tengo la felicidad de que gracias a lo que he construido soy independiente y libre. No me caso ni con derecha ni con izquierda", continúa diciendo en la entrevista.

Figo se sigue cuidando mucho y hace bastante deporte, aunque no tanto fútbol, sí que lo sigue muy de cerca: "Veo sobre todo los partidos de los equipos en los que jugué y algún partido interesante. Liga española, portuguesa, italiana... y las competiciones de la UEFA". En este sentido, "sobre todo" sigue "los partidos del Real Madrid" y va cuando puede al Bernabéu y, si no va él, van sus "hijas".

Además, no afirma ni desmiente la posibilidad de ser en un futuro presente del club blanco: "Mis proyectos y oportunidades nunca los he planteado en mi vida como quiero ser esto o aquello". Y continúa diciendo: "Nunca he pensado voy a trabajar para dentro de tres años, ser esto o aquello".

Su rechazo por la Superliga

El exfutbolista está en contra de la Superliga, algo que ya ha comentado en multitud de ocasiones y sobre lo que explica al diario son sus motivos: "La Superliga, según tengo entendido, no permite que un jugador como yo que empieza con 22 años en el Sporting pueda tener acceso a la máxima competición".

La relación con Florentino

Figo ha dejado claro que, en su vida, no necesita "hacer la pelota a nadie" y que hay muchas cosas en las que no está de acuerdo con Florentino, pero que mantienen una "relación de respeto y admiración". "Ya cuando era jugador no estaba de acuerdo y se lo decía. Y si te tengo que decir a ti algo que no te gusta, te lo voy a decir. Yo no me caso con nadie y eso me ha traído muchos problemas", afirma el empresario.

Del Real Madrid al Barça

El fichaje de Figo por el Real Madrid cuando era jugador del Barcelona fue un auténtico escándalo. Años después, al exfutbolista aún le cuesta hablar del asunto: "Si analizas la situación, la gente entenderá la decisión que tomé. Me gusta anticipar lo que sucede y si analizas la situación de cómo han salido todas las leyendas del Barça te puedes dar cuenta de que el fútbol es así y que solo cuenta el último partido que has jugado. Y es triste que sea así".

Sobre la situación del que fuera su equipo, también ha hablado: "El Barça es un equipo top mundial y la institución siempre queda, pero seguramente han cometido muchos errores de gasto y están como están. Deportivamente, no están siendo regulares, pero siempre hay que tenerle en cuenta y respetarlo".

Mbappé, el jugador del que todos hablan

Figo también ha dado su opinión sobre el posible fichaje del jugador galo por el Real Madrid: "Que sea feliz, eso es lo más importante en la vida. Yo busqué mi felicidad y tuve la suerte de venir al Real Madrid y de estar cinco años".

Arabia en el mundo del fútbol

Arabia está apostando por el mundo del fútbol, llevándose a grandes jugadores a su país para que jueguen allí, algo que no está gustando a todo el mundo. Sobre ello, Figo también ha respondido: "Tuve la posibilidad de ir y por destinos de la vida, al final no fui. Depende del momento, la necesidad, del proyecto... Depende de muchas cosas. No critico a los que están allí, porque cada uno es dueño de su vida y puede hacer lo que quiera. Es una liga que está invirtiendo mucho para dar un paso al frente y que por eso está haciendo todo lo posible para llevarse a jugadores importantes".