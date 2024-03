El primer gran problema para el Real Madrid si ficha a Mbappé

Todo parece indicar que Kylian Mbappé, a falta de la oficialidad, será jugador del Real Madrid a partir del próximo verano. Durante el pasado mes de enero, el jugador francés comunicó a Nasser Al Khelaifi, propietario del París Saint-Germain, que no renovaría su contrato con el club parisino, por lo que es cuestión de tiempo que el deseo de Florentino Pérez, presidente del club blanco, sea una realidad.

No obstante, el galo no ha aterrizado en la capital de España y ya se avecina el primer gran problema entre Kylian y el Real Madrid. Durante este verano se celebrarán los Juegos Olímpicos en París y en Francia quieren contar con los servicios de Mbappé para intentar hacerse con la medalla de oro, incluso podría ser el abanderado de su país, tal y como se rumorea en territorio francés.

Este escenario no es nada propicio para el Real Madrid. El club blanco perdería al galo durante toda la pretemporada por las 'Américas', algo que afectaría negativamente en el estado físico de Mbappé (por no realizar la preparación física correspondiente) y a las arcas económicas del club, ya que la comparecencia del galo en Estados Unidos incrementaría, aún más, el caché de los blancos.

Mbappé, Griezmann y Giroud

El plan de Francia para los Juegos sería llevar a Mbappé, Griezmann y Giroud como los tres futbolistas que ocuparían el cupo de jugadores mayores de 21 años en el combinado galo, según apuntó el periódico francés L'Équipe. No obstante, esta competición no está dentro del calendario oficial de la FIFA, sino del COI, por lo que el Real Madrid podrá ejercer su derecho de no dar permiso a Mbappé para que viaje hasta la tierra parisina. Esto podría suponer el primer gran lío entre el club blanco y el jugador atacante, que tendrán que llegar a un acuerdo para que el problema no se agrave entre ambos protagonistas.

La Eurocopa, un mes antes

El verano de este 2024 llega cargado de grandes eventos deportivos. Un mes antes del inicio de los Juegos Olímpicos (del 24 de julio al 9 de agosto), la Eurocopa dará el pistoletazo de salida en Alemania (del 14 de junio al 14 de julio), un evento que no querrá perderse Kylian Mbappé, que viene de lograr con Francia el subcampeonato del mundo en Qatar. Esto implicaría, lógicamente, perderse toda la pretemporada e incluso el inicio del campeonato liguero por descanso.

El caché del Real Madrid incrementaría

El Real Madrid, durante los dos pasadas pretemporadas por Estados Unidos, ingresó un total de 12 y 15 millones de euros, respectivamente. Si se termina de confirmar la llegada de Mbappé al conjunto madridista, el caché aumentaría considerablemente beneficiando las arcas del club blanco, siempre y cuando el francés viaje por las 'Américas' con su supuesto nuevo equipo. Sin embargo, este escenario se antoja muy complicado si finalmente decide (y lo dejan) ser parte del combinado nacional francés en la esperada cita olímpica.