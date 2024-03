El Barça recibe al Nápoles en el partido más importante del año para los de Xavi

Es el partido más importante del año para el Barça. La clasificación para los cuartos de final de la Champions es algo obligado en la entidad azulgrana no solo deportivamente, también económicamente. Recuperar el prestigio perdido, metiéndose entre los ocho mejores equipos de Europa, es vital para un club que hace ya cuatro años que no lo consigue. Y por si fuera poco, el futuro de Xavi Hernández también está en juego.

El Nápoles el rival de hoy, un equipo que ha pasado de campeón de Italia a una crisis profunda que le ha hecho ocupar ahora la zona media de la tabla. Un desastre que ha venido a arreglar Francesco Calzona y que parece haber surtido efecto: así lo demuestra su victoria ante la Juventus (2-1) y su goleada al Sassuolo (1-6), dos victorias que le dan moral al conjunto partenopeo de cara a la vuelta de octavos de final de la Champions.

El Barça fue mejor en la ida, pero no logró cerrar la eliminatoria (1-1), lo que convierte el partido en Montjuic en una final. Sobre todo para Xavi, cuyo futuro parece estar en juego. Joan Laporta se ha cansado de ratificar al técnico, pero un batacazo europeo ante un rival a priori inferior sería demasiado dentro de una temporada decepcionante en Liga (tercero a ocho puntos del Real Madrid) y que ha tenido también dos duros tropiezos en la Copa del Rey (San Mamés) y en la Supercopa de España (derrota en la final ante el conjunto blanco).

"Yo no soy lo importante aquí, yo ya tengo fecha de caducidad. Lo importante es el equipo, el club", afirmó el técnico, que no quiere que la atención se centre ahora en su futuro inmediato. "Es un partido de darle la vuelta a la tortilla y estar en cuartos tras cuatro temporadas sin hacerlo. Es una oportunidad de darle la vuelta a los últimos años en esta competición. Tenemos bajas pero no es excusa, tenemos que mostrar nuestro fútbol y ser valientes. No tenemos miedo a fallar sino ganas de demostrar que podemos competir en esta competición después de años de no estar al nivel", añadió.

Las lesiones hacen que el plan de Xavi esté bastante claro. Sin Pedri ni De Jong, ni tampoco Gavi, Christensen repetirá como mediocentro, Gundogan liderará el centro del campo y todo apunta a que Fermín será el tercer miembro en el medio. Arriba, Lewandowski volverá al once junto a Lamine Yamal y Joao Félix.

En el Nápoles, el peligro viene de dos nombres: el delantero Osimhen, que ya marcó en la ida, y el incisivo extremo Kvaratskhelia. Pararles será la misión de una defensa que no puede fallar en el ‘día D’.