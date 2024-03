Se despidió, fue visto cerca de una discoteca, su móvil estaba apagado ... Todo lo que se sabe del judoca desaparecido Javier Márquez

Las labores de búsqueda de Javier Márquez, joven judoca desaparecido en Logroño, se han intensificado este fin de semana siete días después de que se le perdiera la pista en la ciudad riojana. Ahora, voluntarios y autoridades se aferran a cualquier dato que permita averiguar el paradero de un niño que soñaba con triunfar en la élite del judo. Esto es todo lo que se conoce de su desaparición:

¿Dónde fue visto por última vez?

Javier Márquez Villaverde fue visto por última vez en la madrugada del pasado sábado 3 de marzo junto a la discoteca Panorama Club ubicada en el Casco Antiguo logroñés, cerca de la ribera del río Ebro, 45 minutos después de que se despidiera de sus amigos.

¿Cuándo se le perdió la pista?

Según la información aportada por uno de sus amigos, Javier Albo, en una conexión con Informativos Telecinco, el joven permaneció con el grupo hasta las 05:30 horas, cuando comunicó su intención de ir a dormir a casa de su hermana ubicada en la zona del Ayuntamiento. Sin embargo, fue captado por las cámaras de la zona cercana a la discoteca antes mencionada sin motivo aparente. "Solo pasó por delante, según las imágenes de las cámaras. Pero no se sabe nada de por qué estaba allí sobre las 06:15 horas", explicó Albo.

"Cuando se despidió, se supone que estaba con el teléfono sin batería, de intentar encenderlo", explica, antes de expresar sus dudas sobre el caso. Y es que, según la familia, los mensajes que enviaron a su móvil durante la mañana no le llegaban, aunque sí entraron horas después. "Eso es cierto. Le llegaron los mensajes (aunque no los leyó porque no apareció el tick azul), pero no se le podía llamar. Le llamabas y no daba tono", confirmó el entrevistado.

¿Qué vestimenta llevaba?

El joven de 16 años, de complexión atlética y una altura de 1,62 metros, y de pelo y ojos castaños, vestía en el momento de su desaparición un pantalón claro y una sudadera marrón.

Los datos de los últimos testigos

Desde Zaragoza, donde vivía desde hace cuatro años para cumplir su sueño de convertirse en judoca profesional, confirman sus pasos en los últimos días en los que fue visto en la ciudad. "La última vez que nos vimos fue la semana pasada, el miércoles o el jueves. El finde yo me marchaba a una competición a Alicante. Y cuando regresamos me dieron la mala noticia", dijo su entrenador, Sergio Doménech, —de la escuela de judocas del Centro Natación Helios— recientemente al diario Heraldo.

"Había dejado su casa en Santo Domingo (de la Calzada) para dedicarse a esto (...) Como entrenamos todos los días, los chicos suelen aprovechar el fin de semana para ir a casa y lo último que sabemos es que el pasado sábado estaba en Logroño con los amigos cuando se le perdió la pista", añadió Domenech al medio antes citado.

Este fin de semana se amplió el operativo de búsqueda

Este sábado se amplió un operativo de búsqueda que trabaja de manera incasable desde hace ya seis días. Por un lado, el rastreo que comenzó por las riberas del Ebro se extiende ya al centro de Logroño y a varios barrios de las afueras de la ciudad y a municipios cercanos. También se busca en las localidades de Villamediana de Iregua, Alberite o Albelda y Zaragoza, donde el joven se instaló hace ya cuatro años.

En la búsqueda participan decenas de voluntarios con perros y también un amplio dispositivo policial que implica a buceadores de las fuerzas de seguridad, a los bomberos, al Grupo Especial de Operaciones (GEO) de la Policía Nacional, y a los Grupos de Acción Rápida (GAR).

Cualquier dato o pista puede ser útil para dar con el paradero del joven deportista, y cualquiera lo puede hacer a través de los datos de contacto facilitados por la organización SOS Desaparecidos: