Polémica en una prueba ciclista en Villena: anuncian un control antidopaje y acaba con 130 abandonos

Los controles antidopaje han vuelto a traer la polémica al primer plano, esta vez en el ciclismo. Según explica Ciclo 21, el anuncio de que la Comisión Española para la Lucha Antidopaje en el Deporte (CELAD) iba a estar presente en la 40ª edición de una carrera ciclista en Villena, Alicante, ha terminado con el abandono de 130 participantes.

El resultado final de la prueba apoya esta teoría, puesto que de los 182 ciclistas apuntados para disputar la prueba tan solo llegaron a meta 52. Sin embargo, muchos de los que abandonaron justificaron su decisión asegurando que habían sufrido pinchazos o accidentes, pero no hay constancia de ellos en las imágenes de la carrera.

Álvaro Marzá, segundo clasificado de la prueba, ha denunciado en Instagram: "Control Antidopaje en Villena = pinchazos y retiradas. No es una fórmula matemática, es la pura realidad. A ver si van tomando medidas que esto es un puro chiste. Por cierto, he pasado el control. Tercero que paso. A ver si me dan los resultados y los publico"

El propio Torneo Interclubs Vinalopó ha emitido un comunicado oficial sobre lo ocurrido, en el que muestra su compromiso en la lucha contra el dopaje en el ciclismo: "Creemos que es esencial para mantener la integridad del deporte y proteger la salud de los ciclistas".