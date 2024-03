Mijatovic habla alto y claro sobre Vinícius: "O se tranquiliza o no llegará a ser un grandísimo jugador"

La actitud de Vinícius ha hecho enfadar a los madridistas, sobre todo el en último choque del Real Madrid contra el Leipzig, en el que el jugador brasileño pudo ser expulsado por una agresión a Orban sin balón de por medio, antes de que marcara un gol decisivo para el conjunto blanco.

Sobre la forma de ser del delantero en el terreno de juego ha hablado en la cadena SER Pedja Mijatovic. El exfutbolista del Real Madrid cargó contra Vinícius y le aconsejó para que de verdad termine convirtiéndose en una leyenda del club blanco y querido por todos.

"La camiseta del Real Madrid no aguanta este tipo de comportamientos, tal vez la de otro equipo sí", afirmó Mijatovic sobre la polémica acción de Vinícius con Orban en la que se jugó la expulsión.

"Este tipo de comportamiento no lo entiende nadie. Esto me sorprende a mí y a toda la humanidad. Si esto pasa contra el Real Madrid, todos diríamos que la UEFA, tal... Hay que ser objetivos. Esta jugada de Vinicius es frustración y no sé si habría que sacarlo porque puede dejar al equipo con 10 jugadores", añadió sobre ese rifirrafe.

"Yo le aconsejo que encuentre la manera de tranquilizarse o no llegará a ser un grandísimo jugador", dijo Mijatovic refiriéndose al delantero brasileño del Real Madrid.

El montenegrino se refirió al delantero madridista como "un jugador diferente, que marca las diferencias", pero que también "grita a los contrarios y a sus compañeros". "Tiene que cambiar mucho sobre esto, hacer un cambio radical. Todo lo bueno que hay futbolístico lo va a cagar en otro sentido", aseguró.