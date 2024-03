Alex Riberas: "Sería increíble ver a Fernando Alonso en el Mundial de Resistencia, lo hizo muy bien"

Alex Riberas es uno de los pilotos españoles del Campeonato Mundial de Resistencia de la FIA (WEC), uno de los certámenes de mayor prestigio en el automovilismo mundial. En sus primeros años como profesional, pasó por varias categorías de formación europeas con monoplazas, aunque pronto se pasó a los GTs, su especialidad. Tras haber cosechado victorias en categorías como la Porsche Supercup o las Asian Le Mans Series, compitió en la temporada 2023 del WEC, cosechando un podio en las 8 Horas de Bahréin.

La temporada 2024 arrancó para Riberas con una segunda plaza en la nueva categoría GT3 junto a sus compañeros de coche, Ian James y Daniel Mancinelli en la prueba de 1.812 kilómetros alrededor del circuito catarí de Losail.

Los cambios de normativa en Hypercar y GT3, ¿cómo han hecho crecer al Mundial de Resistencia?La resistencia está ahora mismo en una época dorada. Es una etapa muy dulce para el motosport en general, pero sobre todo para el mundo de la resistencia, y creo que es espectacular que tantas marcas estén unidas para competir en la categoría más alta de la disciplina y ver también la recepción que hemos tenido en cuanto a fans, en cuanto a público, que ha sido mucho mayor de lo que nadie en el paddock se podría imaginar, porque está siendo un éxito, y ya no te digo como fan de las carreras que soy, que disfuto el éxito que está teniendo, pero ser una pequeña parte de una época tan especial es un privilegio. Podría ser que en unos años miremos atrás y recordemos con mucho cariño este momento, que no sé cuánto va a durar.

Hay varios pilotos muy reconocidos que van a entrar en el Mundial de Resistencia, como Alex Palou, Jenson Button o Valentino Rossi. ¿A qué pilotos te gustaría ver en el WEC?Todavía creo que sería increíble poder ver de nuevo a Fernando [Alonso]. Aunque evidentemente ya ha tenido su época en resistencia, lo hizo muy bien, y no sé si le volvería a interesar o no. Carlos [Sainz] sería espectacular como un piloto de resistencia, pero todo el mundo está de acuerdo en que ver a Max [Verstappen] en una carrera de resistencia sería un espectáculo y creo que es algo que a él le interesa. Es curioso ver el éxito que está teniendo el WEC y que poco a poco está causando mucho interés por parte de pilotos que quizá hasta ahora han estado centrados únicamente en Fórmula 1, pero ahora cuando ven pilotos como, por ejemplo, Josef Newgarden, piloto reconocidísimo, dos veces ganador de la Indycar que pudo ganar las 24 Horas de Daytona hace unas semanas... Eso está causando cierto interés, lo cual es positivo.

No sé si se habrá comentado dentro del equipo la posibilidad de hacer un crossover con los pilotos de Aston Martin en Fórmula 1...Eso es, probablemente, mucho menos probable. Dentro de Aston Martin, o dentro del proyecto Hypercar, la intención es mantener a los pilotos de Heart of Racing, y al final es Heart of Racing la estructura que elige a los pilotos del WEC. La relación con el equipo o los pilotos de Fórmula 1 no existe.