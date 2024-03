La rotunda respuesta de Ana Peleteiro a quienes le dicen: "Negra, vete a tu país"

Entre los insultos y ataques que la atleta gallega Ana Peleteiro recibe con mayor frecuencia se encuentra el de "Puta negra, vete a tu país". Así lo ha reconocido la campeona de triple salto en una entrevista en Vogue, donde ha hablado sobre su condición de adoptada y ha dado una respuesta muy contundente a todas esas personas que cargan contra ella, especialmente en redes sociales.

Ante ese tipo de comentarios, Peleteiro ha admitido que le da "rabia" que le digan eso cuando es gallega de nacimiento. "Yo nací en Galicia el 2 de diciembre de 1995. Mi madre biológica es blanca, coruñesa, y fui, al parecer, su segundo embarazo", ha explicado.

Sobre ella, ha contado que "dio a luz en su casa con 18 años y me dejó en el hospital", ha agregado Peleteiro, quien hace unos meses pudo ver el primer registro hospitalario donde consta parte de esa información. "Ahí se ve que debió de ser algún tipo de embarazo no deseado, una situación muy difícil y que no tuvo ningún seguimiento de la gestación. No lo sé. Pero lo que sé es que ella fue una mujer supervaliente, que supo reconocer que no estaba preparada para criarme y que, por tanto, necesitaba que alguien me criara por ella", ha valorado.

Acto seguido fue cuando intervino la Administración. Tras ser rechazada por una familia por ser "un poco morenita", fue acogida con gran alegría por sus padres, quienes "llevaban cuatro años esperando para tener hijos porque no podían concebir de forma natural".

La deportista olímpica ha reconocido que no le importa hablar de este asunto: "La adopción es algo maravilloso y creo que hay un montón de niños en la misma situación que yo que se merecen una segunda oportunidad", se ha sincerado.

Orgullosa de haber crecido en una familia donde fue criada en un clima de absoluta normalidad, Peleteiro ha reconocido que en el instituto sí sufrió insultos por parte de algunos compañeros, aunque esto no supuso un problema para ella.

"Siempre me supe defender muy bien: a puñetazos. Mi padre me decía: 'A ti que no te coman'. Y yo me defendía con las armas que tenía. Y con 14 o 15 años, no son precisamente retóricas. Mi padre se pasó la ESO en la Jefatura de Estudios. Pero orgulloso porque veía que no me dejaba pisar", ha admitido.