La estrella de fútbol americano que cree que los pájaros son drones espías del Gobierno: "¿Alguna vez has visto un bebé de paloma?"

Por increíble que parezca hay gente que vive sumida en el pensamiento de que los pájaros no son seres vivos, si no todo lo contrario. Incluso hay un movimiento en Estados Unidos llamado Los pájaros no son reales y a él pertenece Tip Reiman, jugador de fútbol americano de la Universidad de Illinois que aspira a entrar en la NFL.

El deportista, en el NFL Combine, las pruebas de cara al Draft, se ha confesado como un gran seguidor de ese movimiento, creado por Peter McIndoe, pues cree firmemente que realmente los pájaros son drones espías del Gobierno.

Reiman, al igual que muchas otras personas, adopta la sátira de Birds aren't real como una premisa real y públicamente ha dejado a todos sorprendidos con sus palabras sobre ello.

"¿Alguna vez has visto una paloma bebé?", preguntó el jugador de fútbol americano, a lo que también añadió: "¿Cómo sabemos que las líneas eléctricas no son estaciones de recarga para palomas?".

Sin embargo, no ha sido el único deportista que en el NFL Combine ha llamado la atención de la prensa con preguntas de este tipo. Tyler Owens, jugador de Texas Tech, sorprendió asegurando que no cree que existan otros planetas y se mostró a favor de los terraplanistas.